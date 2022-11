Come farcire le crostate in poco tempo con ingredienti deliziosi

Le crostate sono uno di quei dolci veloci e facili da fare, che possono essere di compagnia quando abbiamo invitati a casa. Le ricette, le varie alternative e le diverse farine che possiamo utilizzare per realizzarle sono davvero tante. Oggi proporremo alcune di queste ricette sfiziose, che possono essere messe all’interno di un buffet di dolci fai da te.

Ingredienti

Partiamo con la classica crostata con la frutta. Ciò che ci servirà per la base sono:

2 tuorli;

1 baccello di vaniglia;

150 g di burro;

250 g di farina 00;

100 g di zucchero a velo.

Come farcire le crostate in poco tempo e con più idee

Come primo passaggio andiamo a utilizzare questi ingredienti che abbiamo elencato all’interno di una ciotola. Mettiamo prima farina e zucchero a velo, dopo aggiungiamo la vaniglia, che all’interno dei dolci non può mai mancare.

Dopodiché, aggiungiamo il burro freddo ancora da frigo. Lo andiamo a tagliare a pezzetti e lavoriamo con le mani. Inizialmente avremo un impasto molto farinoso e appiccicoso. Successivamente andremo ad aggiungere i 2 tuorli, uno alla volta. Facciamo riposare in frigo.

Gli ingredienti per un’ottima crema pasticcera

Per fare una deliziosa crema pasticcera, con la quale condiremo la torta, avremo bisogno di:

½ scorza di limone;

4 tuorli;

40 g di amido di mais;

120 g di zucchero;

500 g di latte;

20 g di farina.

Questi saranno gli ingredienti necessari per fare la crema.

Come farcire la crostata alla frutta

Una volta fatta la crema pasticcera, lasciamola raffreddare. Prendiamo l’impasto e iniziamo a stenderlo sulla tavola, per poi trasferirlo in teglia. Utilizziamo una teglia con i bordi alti. Creiamo dei piccoli fori con la forchetta sulla pasta. Inforniamo, poi, a 180° C per circa 40 minuti.

Una volta che sarà cotta, lasciamo raffreddare per qualche minuto. Mettiamo come primo strato la crema pasticcera. Dopo possiamo unirci anche la frutta, precedentemente lavata. Riponiamo in frigorifero per qualche ora e serviamo successivamente.

Crostata con la ricotta

Gli ingredienti in questo caso saranno:

140 g di zucchero a velo;

2 tuorli;

1 scorza di limone;

350 g di farina;

220 g di burro;

Per la crema invece:

500 g di ricotta;

2 tuorli;

175 g di zucchero;

1 scorza d’arancia;

q.b. di gocce di cioccolato.

Prepariamo sempre la pasta frolla nello stesso modo descritto di sopra. Una volta che sarà pronta sarà necessario riporla in frigorifero per qualche ora. Nel frattempo, possiamo fare la crema di ricotta.

Prendiamo un mixer e mettiamo dentro i 2 tuorli, lo zucchero e la scorza di arancia. In ultimo aggiungiamo la ricotta. Lavoriamo nel mixer fino a quando non uscirà fuori una crema super densa. Stendiamo sempre nella teglia e aggiungiamo la crema di ricotta. Buttiamo su un po’ di gocce di coccolato.

Livelliamo per bene e con la pasta avanzata creiamo le striscioline per abbellire la crostata.

Per entrambe le ricette inforniamo a 175°C per 70 minuti. Dunque, ecco come farcire le crostate in poco tempo, per creare un dolce da tavola che sarà gradito da tutti.