Non cellulari e tablet per intrattenere i bambini a tavola a Capodanno: ecco 5 idee alternative - proiezionidiborsa.it

Le feste sono dei momenti di gioia, ma possono anche essere molto stancanti. Questo soprattutto quando si tratta di bambini. Le lunghe ore del cenone di Capodanno possono risultare davvero stressanti per i più piccoli. Per questo motivo dobbiamo sempre essere preparati a qualche intrattenimento. Evitiamo, però, cellulari e tablet che spengono il cervello. Optiamo per queste 5 idee senza tecnologia, che potrebbero essere anche educative per i bambini.

Le feste sono l’occasione perfetta per incontrare parenti e amici. Capodanno, in particolare, è un momento meraviglioso da festeggiare con la famiglia. Il cenone e il divertimento di questo giorno è sicuramente da condividere anche con i più piccoli. Potremmo trovarci, però, in difficoltà a gestire i nostri figli se rimaniamo a tavola molto tempo prima del conto alla rovescia.

Dobbiamo, quindi, trovare un modo per intrattenerli. Cerchiamo di non utilizzare i cellulari o i tablet. Questo perchè potrebbero prendere la brutta abitudine a chiederli sempre più spesso ed evitare, invece, altri giochi più educativi e stimolanti. Ecco 5 idee alternative per occupare i nostri bambini durante i lunghi cenoni di Capodanno.

Non cellulari e tablet per intrattenere i bambini a tavola, ma carta e penna

Per prima cosa cerchiamo di intrattenere noi stessi i bambini. Coinvolgiamoli nelle nostre conversazioni, poché questo li aiuterà a stare più tranquilli. Infatti, i capricci potrebbero essere semplicemente una conseguenza alla mancanza di attenzioni. Leggiamo il menù insieme, spieghiamo la serata e rendiamoli partecipi per quanto possibile.

I cenoni durano, però, molte ore ed è, quindi, sempre il caso di essere preparati. Portiamo dei giochi come macchinette, bambole, libri oppure semplicemente della carta e delle penne. Infatti, ci sono tantissime attività che si possono fare a tavola con solo questi due oggetti. Per esempio, il classico gioco de L’Impiccato. Questo divertente ed educativo giochino può essere fatto da più bambini oppure anche se ne è presente uno solo. Non è difficile occupare abbastanza tempo con questa attività soprattutto se la parola è difficile.

Alcuni giochi educativi

Nomi, cose e città è un altro gioco assolutamente da non dimenticare. Per farlo ci basterà scegliere una lettera a caso e far scrivere ai bambini le parole che iniziano con quella lettera, nelle categorie scelte. Se ci sono tanti bambini, questa attività potrebbe davvero intrattenerli per la maggior parte della serata. Inoltre, può essere un ottimo metodo per insegnare nuove parole e significati ai più piccoli.

Non cellulari e tablet per intrattenere i bambini a tavola, ma Indovina il personaggio. Questo gioco è semplicissimo e non necessità di nessuno strumento. Il bambino deve pensare ad un personaggio e rispondere alle domande degli altri, che cercheranno di indovinarlo. Un gioco semplicissimo, ma divertente anche per i più piccini.

Idee anche per i più piccoli

Per i più piccoli, invece, possiamo optare per una lavagnetta magnetica per disegnare. Infatti, in questo modo non rischieremo di rovinare tovaglie con pennarelli o penne. In alternativa anche un quaderno con delle figure da colorare e dei pastelli potrebbero rendere divertente il momento della cena anche per i bambini. L’importante è sempre avere il pupazzo preferito sottomano, nel caso il piccolo sia davvero stanco dei lunghi festeggiamenti.