È questo l’unico vero trucchetto per sgrassare e pulire gli strofinacci da cucina dopo le feste

Smacchiare gli strofinacci dopo le grandi tavolate delle feste non sarà più così difficile. Ecco il metodo migliore per eliminare tutte le macchie in pochissime mosse.

Impossibile farne a meno! Gli strofinacci in cucina sono utili e funzionali e ci aiutano soprattutto ad asciugare velocemente le stoviglie ma anche per trasportare pietanze, come il nostro favoloso arrosto delle feste, ma anche pentole e padelle. Dunque, rinunciare a questi elementi di biancheria per la cucina sarebbe impossibile. Altrettanto difficile è mantenerli puliti.

Gli strofinacci (o canovacci) spesso si posizionano sul portellone del forno, in modo da averli subito a portata di mano, ma talvolta anche per “nascondere” il vetro del forno spesso unto e macchiato. A tal proposito, ricordiamo che esistono alcuni piccoli trucchetti per pulire tutto l’elettrodomestico in poche mosse. Come pulire i canovacci della cucina? Per smacchiare e recuperare gli strofinacci sporchi, senza così dover correre ad acquistarli di nuovi, esistono diversi metodi.

La candeggina: un rimedio utile

Sicuramente il primo rimedio contro le macchie ostinate è la candeggina. Questo prodotto debella tutti i residui di cibo e di sporco. Tuttavia, per ottenere risultati davvero fenomenali c’è un trucco da ricordare: il pretrattamento. È questo l’unico vero trucchetto per sgrassare e pulire gli strofinacci da cucina. Che cosa intendiamo per pretrattamento? Intervenire, il prima possibile, mediante un detersivo per i piatti o per il bucato, oppure anche con uno sgrassatore idoneo o il sapone di Marsiglia applicato direttamente sulle macchie. Altro metodo di pretrattamento, invece, si può effettuare con l’ammollo. Di seguito scopriremo come farlo al meglio.

L’ammollo: è questo l’unico vero trucchetto per canovacci pulitissimi

Lasciare gli strofinacci in ammollo in acqua e bicarbonato è un buon rimedio sia per i capi chiari che per quelli colorati. Un ammollo ideale per gli strofinacci molto sporchi è quello di lasciare i capi in ammollo in acqua bollente con candeggina e detersivo per il bucato. Dopo circa un’ora lavare impostando un lavaggio standard.

Si consiglia di lavare gli strofinacci separatamente dagli altri capi. Evitare detersivi con degli agenti chimici troppo aggressivi, giacché potrebbero rovinare la trama dei tessuti. Si consiglia anche di utilizzare un detersivo antibatterico. Questo permetterà di ottenere dei capi come nuovi.

Inoltre, per chi volesse utilizzare dei metodi casalinghi alternativi, si consiglia di usare un misurino di soda per il bucato o di bicarbonato.

Poi, impostare un lavaggio standard alla temperatura di 60° C. Gli strofinacci risulteranno sgrassati e puliti alla perfezione.