L’oroscopo Maya prevede amore e fortuna per 2 segni che nel nuovo anno vivranno la loro rivincita

Secondo l’oroscopo Maya, nell’ormai imminente 2023, la fortuna bacierà ben 2 segni zodiacali che avranno tante sorprese in amore, sul lavoro e non solo. Andiamo allora a scoprire chi sono i fortunati.

Natale è ormai passato. A questo punto, comincia il conto alla rovescia per il Capodanno. Per festeggiare la notte più lunga dell’anno, in questi giorni, molte saranno alla ricerca dell’abito da indossare o di accessori scintillanti con cui impreziosire i capelli. Altri ancora staranno facendo le valigie perché saluteranno il nuovo anno in qualche Paese del Mondo per vivere esperienze straordinarie. Viaggi e festeggiamenti a parte, tutti siamo molto curiosi di sapere cosa accadrà nel 2023 che sta per arrivare.

Anche i meno fanatici, a fine anno, tutti cedono alla tentazione di dare un’occhiata all’oroscopo. D’altra parte, basta accendere la TV o aprire un qualsiasi giornale per imbattersi nell’astrologo di turno. Può essere utile ascoltare il parere di più astrologi ed anche consultare altri oroscopi. Sicuramente, l’oroscopo cinese è uno dei più gettonati. Anche quello Maya è molto interessante. D’altro canto, si tratta di un oroscopo molto antico che ha origini risalenti a circa 4000 anni fa circa. Vediamo quindi cosa ci prospetta per l’imminente 2023.

L’oroscopo Maya prevede amore e fortuna per 2 segni: cominciamo dal segno della Scimmia

Nel nostro sistema zodiacale, la Scimmia Maya coincide con alcuni Capricorno e con qualche Acquario. Comprende infatti coloro che sono nati tra l’11 gennaio e il 7 febbraio. Per il segno della Scimmia, nel 2023, sarà l’amore a trionfare. Chi ha un rapporto di coppia fisso e ormai di lunga durata, farà progetti importanti: convivenza, matrimonio, figli… Le coppie di lunga data, infatti, beneficeranno di un grande profondo benessere sentimentale. La fortuna girerà per il verso giusto anche sul fronte lavoro e denaro. La prima parte del 2023 sarà proficua per intraprendere nuovi percorsi lavorativi, fare progetti, avanzare idee e richieste (come ad esempio un aumento di stipendio o un cambio di mansione). Nella seconda parte del prossimo anno, i nati sotto il segno della Scimmia raccoglieranno i frutti di tanto impegno, con generose entrate di soldi.

Ecco le previsioni per il segno del Gufo

Abbiamo detto che l’oroscopo Maya prevede amore e fortuna per 2 segni. Oltre alla Scimmia, nel 2023 sarà molto fortunato anche il segno del Gufo. Ovvero, i nati tra il 18 ottobre e il 14 novembre. Nei momenti più inaspettati, i Gufi riceveranno segni altamente favorevoli dal fato, una serie di colpi di fortuna che li faranno letteralmente gioire. Sapendo che la dea bendata sarà dalla loro parte nei prossimi mesi, i Gufi possono sfidare la sorte al gioco oppure fare degli investimenti finanziari. In entrambi i casi, ovviamente, è bene utilizzare sempre moderazione e buon senso.

Nell’ambito poi degli investimenti, è sempre bene rivolgersi ad un esperto in materia che sappia indirizzare nelle scelte più convenienti. Le cose gireranno bene anche in campo lavorativo. In questo settore, i lati positivi riguarderanno fondamentalmente l’armonia tra i colleghi. E, si sa, non c’è niente di meglio che lavorare in un ambiente sereno per essere più produttivi. I liberi professionisti si preparino a guadagnare più soldi rispetto agli anni scorsi. Potranno così concedersi il lusso di spese che da tanto tempo anelavano.