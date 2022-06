In casa siamo pieni di oggetti e può succedere che ci siano dei malfunzionamenti. Come ad esempio il fatto che un interruttore si rompe, l’anta di un armadio si rompe, una toga del letto e via discorrendo. Avere una toga del letto mancante certamente non è comodo, perché significa dormire senza una parte che sorregge il nostro peso. Motivo per cui, appena questa si rompe, corriamo subito ai ripari. Nessuno vuole dormire e svegliarsi la mattina dopo con il mal di schiena.

Ci sono, però, altri oggetti della casa che si rompono, ma prima che li ripariamo passa del tempo. E può essere la lampadina fulminata, l’anta dell’armadio, ma anche oggetti strutturali di casa. Viviamo in un modo sempre di corsa e spesso ci dimentichiamo o rimandiamo alcune cose che invece sono importanti da fare.

E questo accade anche quando il rubinetto del lavandino perde acqua. L’acqua può fuoriuscire dalla bocca erogatrice oppure dalla parte attaccata al muro o al lavandino. Questo discorso vale ovviamente per tutti i rubinetti che abbiamo in casa, quindi quello del bagno, della cucina e della doccia. Le perdite d’acqua possono esserci ovunque.

Altro motivo per cui il rubinetto potrebbe perdere dell’acqua è perché le manopole non si chiudono bene. Restando, quindi, leggermente aperte, faranno fuoriuscire l’acqua.

Molti lo sottovalutano ma pochi sanno che può farci risparmiare soldi ed evitare sprechi d’acqua

Potrà sembrare una cosa banale, ma quando un rubinetto perde dell’acqua, anche se poca, è sempre meglio chiamare immediatamente qualcuno che lo sistemi. Anche perché la situazione potrebbe peggiorare.

È importante intervenire subito per due motivi ben precisi. Il primo è che tutta l’acqua che fuoriesce è acqua sprecata. Acqua che non andremo ad utilizzare e che quindi andrebbe persa. Dovremmo invece evitare assolutamente questo avvenimento, motivo per cui quando ci facciamo la doccia dovremmo sempre chiuderla mentre ci insaponiamo.

Altro fattore è quello economico. L’acqua che usiamo è gratuita, perché è un bene primario e quindi non ha prezzo. Quello che, però, invece paghiamo è il costo del servizio. Quindi il fatto che sia potabile, che arrivi in casa e il prelevamento dalla fonte.

E quindi il rubinetto che perde molti lo sottovalutano ma pochi sanno che può in realtà aiutarci a risparmiare moltissimo se lo ripariamo in fretta.

