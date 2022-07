Diventa sempre più importante fare la raccolta differenziata. Ogni comune o città ha il proprio modo di raccogliere la pattumiera. Ci sono città in cui la raccolta viene fatta porta a porta, mentre in altre ancora ci sono i cassonetti sparsi per le strade. È quindi opportuno studiare attentamente ogni singolo materiale e buttarlo nel contenitore giusto.

Ci sono poi dei materiali che possiamo definire speciali poiché, in un determinato comune, verranno accorpati con altri rifiuti, mentre in un altro saranno accorpati con altri ancora. Questo può essere il caso dell’alluminio oppure dei contenitori fatti di materiali accoppiati. Per questo motivo è sempre corretto leggere le varie disposizioni del comune in cui si vive.

Rifiuti speciali

Ci sono poi i rifiuti che sono veramente speciali, quelli che non possiamo assolutamente buttare nei secchi che abbiamo a casa, ma nemmeno in quelli che troviamo per strada. Infatti questi oggetti andranno portati nelle discariche oppure sarà opportuno chiamare le aziende pubbliche che si occuperanno dello smaltimento di questi materiali.

Questi sono soprattutto oggetti elettronici o grandi. Ad esempio un vecchio televisore, oppure un vecchio asciugacapelli, l’aspirapolvere e via discorrendo. Come accennato prima, questo discorso vale anche per gli oggetti ingombranti, quindi letti, divani, poltrone e vecchi armadi.

Non ci pensiamo mai ma ecco cosa non buttare nel water oltre alla carta assorbente

Oltre a questi oggetti ce ne sono poi altri che devono essere smaltiti in modo responsabile. Un errore che spesso facciamo è quello di versare gli avanzi di olio o di cotture grasse all’interno del water e poi scaricare. In realtà questo è un grande errore che non bisogna fare perché questi liquidi non devono essere dispersi nell’ambiente.

Questi, infatti, non devono nemmeno essere gettati nel lavandino perché il discorso è assolutamente analogo. Andrebbero invece gettati in discarica. Quindi quello che possiamo fare è raccogliere tutti gli scarti di olio e di cotture grasse e poi portarle a smaltire in maniera corretta.

Fare la raccolta differenziata non è più solo dividere plastica, carta e vetro. Ciò comporta anche rispettare l’ambiente nel modo più efficace possibile e questo significa evitare di disperdere sostanze che possano andare a rovinare la natura. Ci sono moltissimi rifiuti che possono essere riutilizzati in cucina. Ad esempio, le vaschette di gelato in plastica sono ottime per conservare dei cibi.

Quando andiamo al mare non lasciamo le bottiglie di plastica in spiaggia. Oppure utilizziamo delle creme solari che siano rispettose dell’ambiente marino. E a casa non ci pensiamo mai ma ecco cosa non buttare nel WC perché dannoso per l’ambiente.

