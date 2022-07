Dei pinoli sentiamo particolarmente parlare soprattutto per il pesto. Ma, oltre ad essere un alimento utilissimo per la preparazione di questa crema genovese squisita, presenta anche tanti benefici per la nostra salute. Anche consumati come snack, i pinoli andrebbero benissimo. Sono prodotti dai semi di alcune specie di pino. Rientrano a far parte dei semi oleosi (frutta secca) e quindi rappresentano una fonte di grassi buoni per il nostro organismo.

Per 100 g di prodotto, i valori nutrizionali sono distribuiti così:

4,3 g di acqua;

31 g di proteine;

50 g di lipidi;

0 mg di colesterolo;

3,77 g di fibra insolubile.

Contiene poi ferro, fosforo, potassio e calcio. Vitamina A, C ed E non possono mancare. In totale apportano circa 597 kcal (sempre per 100 g di prodotto). Visto il profilo nutrizionale, si potrebbero introdurre molto di più nell’alimentazione, senza però esagerare. Adesso concentriamoci su come e perché i pinoli farebbero bene alla salute.

Questo alimento con tante calorie è particolarmente ricco di proprietà benefiche, vitamine e sali minerali ma non bisogna trascurare le sue controindicazioni

Come abbiamo ben visto si tratta di un alimento molto calorico, adatto a chi pratica sport. È considerato un alimento ricostituente, potrebbe andar bene per i periodi di convalescenza. Anche per i bambini, che hanno bisogno di costruire nuovi tessuti e quindi di tanta energia. Tra i diversi amminoacidi che sono presenti nei pinoli, c’è l’arginina. Quest’ultima favorisce la produzione di ossido nitrico, il quale è un potente vasodilatatore. Potrebbe essere ottimo per chi soffre di problemi legati a pressione sanguigna e ipertensione. Avendo tra i valori nutrizionali la vitamina E, sono considerati alimenti con proprietà antiossidanti. Bloccherebbero l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi.

I pinoli contengono importanti sali minerali utili per la nostra salute. Basti pensare che hanno minerali come magnesio, zinco, calcio e ferro. Quest’ultimo potrebbe essere davvero tanto utile per i casi di anemia. Infine, non per importanza, il 4,5% dei nutrienti dei pinoli è caratterizzato da fibre. Questo fa sì che siano particolarmente indicati per chi soffre di problemi di natura gastrointestinale. Sia in caso di diarrea o stipsi, sarebbero capaci di ridurle consentendo un buon transito delle feci, riequilibrando la flora intestinale. Questo alimento con tante calorie è particolarmente ricco di proprietà, ma bisogna stare attenti alle dosi.

Perché non abusarne

I pinoli, come qualsiasi altro alimento, va consumato nelle giuste quantità. La porzione consigliata è di circa 20 g al giorno. Ovviamente, per chi soffre di problemi legati all’obesità, la quantità sarà minore. Stiamo pur sempre parlando di un alimento super calorico. Inoltre, la troppa assunzione potrebbe causare un’interferenza con farmaci anticoagulanti. Potrebbero anche causare reazioni allergiche.

