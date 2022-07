Per un’ottima cena la ricetta da fare che ci viene spesso in mente è il pollo al forno. Possiamo cucinare le cosce, il petto o anche un pollo intero. Ciò che ovviamente fa la differenza sarà la qualità del pollo e il modo in cui lo cuciniamo.

Quando acquistiamo la carne al supermercato controlliamo sempre attentamente la sua provenienza e il modo in cui questa è allevata. È importante conoscere ciò che stiamo per mangiare e ciò che stiamo per cucinare ai nostri ospiti.

Preparare il pollo al forno non è un procedimento particolarmente complesso. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la cottura. Infatti, se lo cuociamo troppo a lungo potrebbe diventare secco. Se invece lo teniamo in forno per poco tempo, potrebbe risultare crudo.

Per capire quando il pollo è pronto dobbiamo aprirne una parte e controllare il colore della carne. Infatti il colore della carne non deve essere più rosa, ma bianco.

Cosce e petto di pollo con patate dal sapore unico con questo mix di aromi

Solitamente le migliori amiche del pollo sono le patate. Quindi, quando mettiamo la carne nel forno, assieme a questo mettiamo anche i nostri tuberi.

Se sulle patate mettiamo un pochino di olio, sale e rosmarino per dare loro sapore, anche il pollo avrà bisogno del giusto mix di sapori.

Per dare un sapore veramente eccezionale al pollo quello che possiamo fare è mettere in un contenitore che può stare in forno un pochino di birra, delle spezie e delle salse dall’odore delizioso.

Prepariamo questo composto prima e poi mettiamo in forno. Teniamolo per circa 10 minuti nel ripiano al di sotto del pollo. In questo modo i suoi odori saranno poi catturati dalla carne.

Una volta che poi è tutto cotto e pronto per essere servito, assaggiamo un pezzettino di pollo per testare effettivamente il suo sapore. Se non ha catturato troppo gli aromi allora possiamo aggiungere successivamente ulteriori profumi.

Questi possono essere rosmarino, salvia e sale. Ma in tavola possiamo portare con noi anche della maionese, della senape e tantissime altre salse che accompagnano deliziosamente il pollo.

Se non amiamo le patate, come secondo piatto possiamo fare anche delle buonissime zucchine al forno che sembreranno delle lasagne.

Ed ecco che abbiamo cucinato delle cosce e petto di pollo con patate dal sapore unico usando anche un pochino di birra.

