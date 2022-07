Il pesce è uno degli alimenti che andrebbe consumato almeno 3 volte a settimana. Alcune volte che sia per noia o per gusto non viene mangiato spesso. Questo è un grave errore in quanto è un alimento essenziale per il nostro corpo e mente. Infatti è uno dei cibi che contiene più fosforo, manterrebbe in salute il cervello preservando la memoria.

In particolar modo, il merluzzo è ricco di omega 3, servirebbe per ridurre il colesterolo cattivo e si possono integrare anche tante vitamine del gruppo B. È indicato per chi decide di seguire una dieta a basso contenuto calorico, infatti 100 g di merluzzo contengono solo 74 kcal. Inoltre è ricco di acidi grassi essenziali ed è altamente digeribile.

Adesso vediamo una ricetta squisita del merluzzo che farà leccare i baffi a tutti.

È ottimo questo filetto di merluzzo gratinato al forno light con poche calorie

È una ricetta adatta per tutti, sia grandi che piccini. Gli ingredienti che serviranno sono:

100 g di pistacchi sgusciati e non salati;

4 filetti di merluzzo;

4 patate;

sale e pepe;

olio EVO;

mezzo limone;

prezzemolo;

aglio

Possiamo passare alla preparazione. Come prima cosa puliamo il pesce da eventuali spine. Successivamente andiamo a tritare i pistacchi in maniera grossolana. Una volta che il pesce sarà pulito possiamo disporlo su una pirofila aggiungendo un filo d’olio e 2 spicchi d’aglio. A questo punto aggiungiamo i pistacchi e li pressiamo sui filetti in modo tale che si attaccano bene al pesce.

Dopodiché possiamo unire gli altri ingredienti, le quantità saranno a discrezione nostra. Aggiungiamo il sale, il pepe e tritiamo il prezzemolo.

Possiamo passare alla cottura, riponendo il pesce in forno preriscaldato a 180 gradi fino a quando non vedremo che il pesce formerà una crosta dorata. Ci vorranno circa 20 minuti.

Una volta che sarà pronto e tolto dal forno aggiungiamo un po’ di succo di limone. A questo punto la preparazione è terminata. Possiamo servire il nostro merluzzo gratinato al forno con pistacchi aggiungendo un decoroso contorno. Si può scegliere se unirlo ad un’insalata oppure sarebbe ottimo anche accompagnato da funghi trifolati.

È ottimo questo filetto di merluzzo gratinato al forno, inoltre la ricetta è molto semplice e alla portata di tutti. In pochi minuti avremo creato un secondo piatto non solo buono ma anche ricco di proprietà nutritive. È importante mangiare pesce e per questo bisogna sbizzarrirsi in cucina per renderlo più gustoso possibile.

