Le zucchine possiamo veramente cucinarle in tantissimi modi. Alcuni leggermente banali, quelli che conosciamo tutti. Ad esempio le zucchine alla griglia, super semplici e leggere.

Oppure possiamo farle ripiene. Procedura, questa, invece più lunga e complessa, anche perché per fare le zucchine ripiene ci sono vari modi. C’è ad esempio chi le taglia a metà e chi invece le lascia intere.

Le zucchine, poi, possiamo farle anche tagliate a rondelle e fatte in padella con un filo di olio. E possono anche diventare un ottimo contorno, ad esempio del cous cous. Insomma, se c’è una verdura che si presta ad essere cucinata in vari modi questa è la zucchina.

Alla lista, però, manca una nuova ricetta. Qualcosa che si mette a metà tra la zucchina ripiena tagliata a metà e una lasagna. Perché alla fine, quando la tiriamo fuori dal forno, ricorderà in un certo senso una lasagna.

E se pensiamo che stiamo per cucinare una torta rustica, sbagliamo perché non è così. Quindi prestiamo attenzione.

Queste zucchine non sono ripiene ma sono al forno e sembrano un’ottima lasagna

È una ricetta molto facile da fare. Infatti per prepararla ci vorranno circa 15 minuti. Ciò che sarà invece più lungo è il tempo di cottura. Ma tanto è in forno, quindi noi nel mentre possiamo fare altro.

La prima cosa da fare è prendere le nostre zucchine, lavarle e poi asciugarle. Ora dobbiamo creare delle fettine di questa verdura dello spessore di circa mezzo centimetro. Poi prendiamo la mozzarella. In questo caso è importante scolarla per bene e asciughiamola anche con la carta assorbente. Una volta asciutte possiamo tagliarla a fettine.

Fatto ciò, prendiamo una teglia. La grandezza dipende da quanti siamo a tavola e da quante zucchine abbiamo. In ogni modo, copriamo la base con del pangrattato e mettiamo una base di zucchine crude. Poi mettiamo le mozzarelle, il Parmigiano grattugiato, del sale e sopra lo speck a fette.

Ripetiamo l’operazione fino a quando non abbiamo raggiunto la grandezza della teglia. Non dobbiamo farla troppo alta, basteranno due piani. Sull’ultimo, in cima, aggiungiamo un filo di olio. Mettiamolo poi in forno ventilato per circa 40 minuti a 200 gradi.

Una volta passati i 40 minuti, quando la crosta è bella dorata, possiamo spegnere il forno e servirla. Prima di metterla a tavola aspettiamo però 3 minuti, perché altrimenti sarebbe troppo calda e non gustosa da mangiare.

E così queste zucchine non sono ripiene ma sono al forno e possiamo mangiarle come piatto unico oppure come secondo.

