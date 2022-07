Le ricette estive dovrebbero essere semplici da preparare e anche molto digeribili. In questo articolo vedremo alcune ispirazioni e consigli per piatti gustosi anche quando fa caldo.

Per quanto bella sia l’estate, il sole, le giornate più lunghe e il mare, il caldo può anche mettere a dura prova il corpo: la nostra circolazione e il nostro metabolismo ne risentono.

Per questo motivo le ricette estive dovrebbero essere preparate solo con cibi e pietanze facilmente digeribili.

Ad esempio, frutta e verdura che contengono molta acqua come cetrioli, pomodori, ravanelli, lattuga, cocomeri, sono adatte da mangiare nelle giornate calde. Hanno un effetto rinfrescante, dissetano e non appesantiscono la circolazione e il metabolismo.

Le ricette estive dovrebbero essere facili da digerire e veloci da preparare, vediamo alcune ispirazioni e consigli

Anche se spesso dovessimo sentire meno fame quando fa caldo, è comunque consigliabile mangiare regolarmente, ma in porzioni più piccole. Se digiuniamo all’ora di pranzo a causa del caldo e ci abbuffiamo la sera, potremmo appesantire la digestione proprio prima di andare a dormire e sentirci più stanchi. Per evitare ciò, vedremo alcune facili ricette estive da gustare in momenti della giornata.

Anche in una mattina d’estate, la colazione non dovrebbe essere saltata perché ci fornisce l’energia necessaria per una giornata che può essere particolarmente faticosa e afosa.

Tre spirazioni per una colazione estiva veloce:

yogurt con muesli fatto in casa e frutta fresca o frutti di bosco;

avena notturna latte, muesli e scaglie di cocco;

tisana al finocchio e una manciata di frutta secca come mandorle o noci.

Ecco alcune idee per ricette di pranzi leggeri estivi

Le ricette estive dovrebbero essere facili da digerire, anche a pranzo.

È importante che mangiamo anche un piccolo pasto all’ora di pranzo per dare nuova energia al nostro corpo, senza saltare il pasto. Possiamo anche preparare questi piatti e portarli al lavoro.

Ecco alcune ispirazioni per pranzi veloci e leggeri:

la zuppa di gazpacho al pomodoro;

un’insalata veloce da preparare, come l’insalata di miglio, l’insalata di quinoa o le insalate di legumi.

Un’ottima ricetta di insalata di ceci estiva è la seguente: ceci, pomodorini, un pizzico di sale, alcune foglie di basilico tritate, cipolla di tropea, tonno e olive snocciolate. Una vera bontà.

I ceci possono essere resi anche croccanti e mangiati come spuntino.

Una cena estiva non dovrebbe essere pesante, potrebbe compromettere il sonno

Una cena ideale è l’hummus. Ecco una ricetta di hummus di pomodoro e basilico:

125 grammi di pomodori secchi;

425 grammi di ceci in scatola ;

2 cucchiai e mezzo di olio di oliva;

2 cucchiai e mezzo di succo di limone;

circa 2 cucchiai e mezzo di cumino;

sale qb;

20 grammi di basilico tritato.

Il procedimento è il seguente.

Versare acqua calda sui pomodori e lasciarli in ammollo per una decina di minuti. Scolarli e tagliarli a pezzettini.

Sciacquare i ceci e metterli nel frullatore insieme all’olio d’oliva, a 120 ml di acqua, al succo di limone, al cumino e al sale. Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Lavare il basilico, asciugarlo e tritarlo finemente e unirlo all’hummus. Possiamo con un filo d’olio, olive e semi tostati.

