Con l’arrivo della primavera, sui banchi del mercato e del supermercato sono arrivati nuovi prodotti. Asparagi, carciofi, cicoria, ravanelli, piselli e fave e tanti altri ortaggi danno colore e un gusto nuovo ai nostri piatti. Maggio è il mese in cui compaiono anche le prime zucchine, quelle piccole e tenerissime col fiore attaccato in cima. Il loro sapore dolce le rende un ingrediente straordinario per tante ricette, ma anche gustate in padella o semplicemente lessate e condite con olio.

Ci sono persone che impazziscono per questo alimento. Per questa ragione amano metterlo in tavola con grande frequenza. Eppure, saremo estremamente sorpresi da cosa succede e nessuno sa se si mangiano abbondanti quantità di zucchine ogni giorno. In questo articolo scopriremo gli effetti del consumo di questo ortaggio e qual è il miglior modo per consumarle.

Zucchine o zucchini

Il nome scientifico della pianta è Cucurbita pepe e fa parte della famiglia delle Cucurbitaceae. Si fa risalire l’origine delle zucchine all’America centrale e al Messico, Paesi da cui la coltura sarebbe stata importata. Nonostante ne esistano tantissime varietà di colore e forma diversa, le zucchine si caratterizzano per simili valori nutrizionali.

La prima caratteristica estremamente positiva è che 100 grammi di zucchine apportano solo 15 calorie. Ecco perché sono esternamente consigliate in caso di diete ipocaloriche e dimagranti. Molto importante, però, è l’apporto di fibre che caratterizza quest’ortaggio. 100 grammi contengono fino a 1 grammo di fibre utilissime per il corretto funzionamento dell’intestino.

Ancora, le zucchine a buccia gialla sarebbero ricche di antiossidanti (carotenoidi) incaricati di proteggere l’organismo dall’invecchiamento. Infine, le zucchine sono ricchissime di vitamina A, C e vitamine del gruppo B, fondamentali per un corretto metabolismo.

Cosa succede e nessuno sa se si mangiano tante zucchine ogni giorno e quali sono gli effetti sul nostro organismo

Dopo aver elencato i valori nutrizionali delle zucchine, è possibile rispondere alla domanda di partenza? Cosa succede se mangiamo tutti i giorni zucchine e quale sarebbe la quantità consigliata? Finora mangiare quest’ortaggio non ha mostrato alcuna controindicazione. Dunque, se si desidera, sarebbe possibile consumare anche 300 grammi di zucchine in 2 pasti, sia cotte che crude.

Ne gioverebbe lo stomaco, grazie all’apporto di fibre che ridurrebbero l’assorbimento di zuccheri e il rischio di cancro al colon. Inoltre, la presenza di folati rafforzerebbe il sistema nervoso e il potassio l’apparato cardiovascolare. Uno dei modi più semplici di mangiarle è come contorno a crudo, condite con olio evo e sale. In questo caso l’acido folico presente nella buccia resta intatto. L’unica accortezza è che, quando mangiando una zucchina si avverte un sapore amaro, è meglio fermarsi perché potrebbe essere contaminata.

