Uno dei modi migliori per celebrare le festività è il buon cibo. Ecco perché non c’è Natale, Pasqua o Capodanno senza un ricco pranzo o un cenone cui si uniscono amici e famiglia. Non si risparmia su nessuna portata, a partire dagli antipasti per finire alle bevande.

Ma proprio perché questi eventi capitano poche volte nel corso dell’anno, capita di esagerare. Spesso i piatti della tradizione comprendono tanti grassi, carboidrati, zuccheri e alcool. Consumate in quantità eccessive, queste sostanze potrebbero mettere in subbuglio il nostro stomaco.

Per ovviare a questo cattivo stato di salute, contro indigestione e abbuffate ecco come depurarsi prima delle feste con questa tisana disintossicante e antiossidante semplicissima. Ovviamente tocca a noi cercare di scendere a patti con le grandi quantità di cibo. Eppure, può succedere di andare oltre i limiti, quasi senza accorgersene.

Per alcuni si può tradurre anche in 2 o 3 chili in più e forse un brutto mal di pancia. Eppure, vedremo che, grazie a questa tisana, si potrebbe riuscire a sconfiggere il malessere dettato dall’indigestione. Vediamo come prepararla e con quali ingredienti. Consigliamo anche, per digerire bene, la tisana casalinga che sgonfia la pancia e riduce i bruciori di stomaco.

La ricetta per la tisana digestiva e disintossicante è molto facile e tutti possiamo prepararla in casa. Consta di soli 2 ingredienti, entrambi facilmente reperibili dall’ortolano o in erboristeria a costi minimi.

Il primo ingrediente sono le foglie di carciofo. Questo ortaggio è un’ottima fonte di alfa carotene, vitamina K, folati, antiossidanti e vitamine B che rafforzano il metabolismo. Ancora, consumare i carciofi, o l’acqua dove sono stati bolliti, promuoverebbe il funzionamento intestinale e la riduzione del colesterolo LDL.

La seconda componente sono i semi di cardo mariano. Per le proprietà antiepatotossiche e diuretiche, è utilizzato in caso di intossicazione di fegato e cistifellea. Per fare la tisana non serve altro che mettere a bollire qualche foglia di carciofo (magari quelle esterne più dure) e un pugno di semi di cardo mariano. Lasciamo bollire per 3 o 4 minuti, filtriamo il liquido e beviamolo caldo.

