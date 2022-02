Prezzemolo, aglio, rosmarino e un salume che si scioglie in bocca per un pesto cremoso da abbinare con bruschette al forno

Antipasti sfiziosi per qualche cena particolare. Tra amici o con la propria partner. Si cerca sempre qualcosa di sorprendente. Un po’ per alimentare il proprio ego nei confronti dei nostri commensali e un po’ per far godere realmente le loro papille gustative. Talvolta si sfogliano ricettari e siti internet senza trovare, però, ciò che realmente ci convinca. La cucina degli ultimi anni sembra stia diventando sempre più elitaria e particolare. Dimenticando, a volte, quella che l’ha preceduta. Ovvero quella casereccia, che è stata parte della storia italiana per secoli e secoli.

Nelle campagne ci si è sempre dovuti arrangiare, mettendo insieme ciò che la natura offriva. Oggi si chiama, quasi volgarmente, cucina povera, una volta, invece, certe ricette erano preparate solo nei giorni di festa, quindi eccezionali. Come cambiano i tempi, verrebbe da dire. Oggi proponiamo un condimento validissimo da accompagnare al pane o per sfiziose bruschette al forno. Il suggerimento ci viene direttamente dalla cucina emiliana, in particolare dalla zona del piacentino, dove il battuto di lardo alle erbe è qualcosa di davvero sublime. Lo abbiamo visto come elemento tra i più importanti del primo piatto pisarei e fasò, oggi vediamo come si prepara.

Ingredienti:

500 grammi di lardo;

6 spicchi di aglio;

prezzemolo;

rosmarino.

Questo piatto arriva direttamente dalle campagne, dove, una volta, l’olio d’oliva era un lusso per pochi. Era il grasso di lardo a dominare, sia per condire che per friggere. Da quella base, poi, si partiva per creare ricette diverse, per cercare di impreziosirle un po’, soprattutto nei periodi di festa. Oggi la battuta di lardo può essere sempre definita come sfiziosa, considerando, poi, che ne basta davvero una noce per dare un tocco in più a pasta, bruschette e addirittura carne.

La prima cosa da fare è macinare il lardo. Possiamo chiederlo al nostro salumiere di fiducia, oppure farlo in maniera grossolana, impastandolo a lungo con un cucchiaio di legno dopo averlo affettato. Successivamente, sminuzzeremo l’aglio, a cui toglieremo prima di tutto l’anima, insieme a prezzemolo e rosmarino. Le quantità non sono indicate, perché la scelta chiaramente dipende dai nostri gusti. Possiamo abbondare con l’una ed essere più parchi con l’altra o viceversa. A questo punto, amalgamiamo il tutto con il lardo. Sarebbe importante non correggere con sale e pepe. Questo è possibile se il salume che avremo scelto sarà di buona qualità.

Per dare una marcia in più al battuto di lardo, è preferibile servirlo su cibo caldo, in modo che si sciolga leggermente e sprigioni tutto il suo sapore. Prezzemolo, aglio, rosmarino e un prelibato salume, dunque, per accompagnare pasta, bruschette o secondi piatti a base di carne. Prepararlo è davvero facile, poi si può conservare in frigorifero per molto tempo, pronto all’uso per sorprendere i nostri commensali.