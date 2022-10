Cosa potrebbe accadere alla salute di chi non fa regolare attività fisica

Sono sempre di più gli studi medici a nostra disposizione che confermerebbero l’importanza di fare sport. Oltre a tutti i benefici per la nostra salute, un’attività fisica costante potrebbe migliorare decisamente la qualità della nostra vita. Allontanando almeno per un po’ stress e tensioni, lo sport ci permetterebbe di recuperare un po’ di ottimismo. Magari dedicandoci a uno completo e da fare anche a casa e che sta appassionando sempre di più gli italiani. Ma attenzione che, come dicevano i nostri antenati: “Mens sana in corpore sano” comporterebbe anche un elevato grado di soddisfazione personale della nostra vita. Cerchiamo di capire più da vicino cosa potrebbe accadere alla salute di coloro che scelgono invece una vita sedentaria, preferendola a quella sportiva.

L’importanza di bruciare le calorie in eccesso

Secondo le ultime statistiche i bambini e i ragazzini italiani starebbero riprendendo qualche chilo di troppo. A causa probabilmente anche degli avvenimenti che ci hanno costretti a un lungo stop, ma anche per una dieta squilibrata. Soprattutto per i giovani i vari aperitivi, i fast-food e i cibi etnici sono una tentazione quotidiana. Attenzione però che, come ricorda la scienza, sarebbe salutare e opportuno bruciare più calorie possibile. Un metabolismo corretto, avviato grazie a una dieta equilibrata, ci permetterebbe di mantenere un corretto peso forma e quindi un migliore stato di salute.

La sedentarietà svilupperebbe maggiormente l’ipertensione

Inutile negare che la maggior parte degli scienziati sosterrebbero che la sedentarietà potrebbe minare la salute del cuore. E molte statistiche concordano sul fatto che fare sport con frequenza ridurrebbe la possibilità di fare un infarto. Per questo motivo quando vediamo le locandine degli sport come alleati della salute del cuore, dovremmo concordare assolutamente. Cosa potrebbe accadere alla salute di coloro che non fanno regolare attività fisica per fortuna è visibile anche a livello mediatico.

Cosa potrebbe accadere alla salute preferendo il divano allo sport

Non dimentichiamo nemmeno che la scienza ci porrebbe di fronte a un’altra tematica importante. Fare sport o comunque attività fisica quotidiana permetterebbe anche al nostro organismo di ridurre sensibilmente il rischio di cadere nella trappola del diabete di tipo 2. Durante lo sforzo fisico attenzione che aumenterebbe anche il livello di endorfina, ossia quell’ormone così importante che porterebbe anche il benessere. Per questo, alla fine di una partita, di una gara o di una corsa ci sentiamo stanchi ma carichi di benessere. Al di là di quello che potrebbe essere il risultato del match.