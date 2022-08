Stanno già arrivando i primi dati sulle presenze turistiche nelle spiagge italiane in queste settimane. Dati assolutamente lusinghieri, che parlerebbero di un 20% in più di affluenza rispetto addirittura al 2019. Molto buoni i numeri anche dei turisti stranieri, soprattutto tedeschi e svizzeri, che avrebbero riscoperto il piacere del mare italiano. Proprio i turisti stranieri potrebbero insegnarci come riuscire a fare una vacanza low cost, facendone spuntare addirittura due. Risparmiando magari sul ristorante, cercando i migliori alberghi e preferendo campeggi e appartamenti. Se magari abbiamo scelto una di queste mete, bellissime ma abbastanza dispendiose, converrebbe forse fare una bella spesa prima di partire. Vediamo proprio con i nostri Esperti della Redazione quali sono generi alimentari su cui sarebbe meglio risparmiare acquistandoli prima della partenza.

Cosa mettere nel baule della macchina quando non siamo in albergo

Pro e contro di affittare una casa quando siamo al mare, con turisti divisi in un derby. La comodità e gli agi di un albergo, contro una maggiore libertà di orari dall’altra parte. Sicuramente tutti coloro che prendono in affitto una casa o vanno in campeggio, avranno magari più bagaglio proprio per la spesa fatta in precedenza. Dall’altra parte, ci saranno magari vestiti e abiti in maggior numero, per le serate e le cene in hotel. Ricordano comunque gli esperti, di non dimenticarsi in ogni caso:

carta igienica e salviette umidificate;

kit di primo soccorso e medicinali;

asciugamani e prodotti per l’igiene del corpo e intima;

phon, rasoi riprodotti per il dopobarba;

spazzolini e dentifrici.

Cosa portare al mare in appartamento per risparmiare sulla spesa

Se è la prima volta che affittiamo una casa in una località nuova, possiamo anche non trovare nelle vicinanze un discount o un supermercato economico. Ecco allora che la spesa a livello locale potrebbe davvero costarci tanto. Sicuramente, prima di partire, dovremmo ricordarci di portare.

riso e pasta;

tonno e sottaceti;

scatolame vario, tra cui i legumi;

acqua, vino, birra e bibite;

marmellata, fette biscottate, brioche e merendine varie;

succhi di frutta;

olio e condimenti vari;

uova e sughi.

Portare o non portare i surgelati

Potrebbe rivelarsi una scelta intelligente anche quella di portare i surgelati, ma organizzandosi assolutamente con le borse termiche. Nel caso in cui il viaggio fosse troppo lungo, sotto il sole cocente e magari in mezzo alle code, rischieremmo infatti di buttar via soldi, anziché risparmiarli. Cosa portare al mare in appartamento, magari coinvolgendo tutta la famiglia nel promemoria prima della partenza, così da non dimenticare davvero nulla.

