Agosto segna il periodo in cui moltissimi italiani staccano la spina e se ne vanno in ferie. Uffici e aziende chiuse, con la possibilità di fare qualche giorno di meritato relax. Magari scegliendo mete quali una montana e l’altra marina, davvero piacevoli. Ma il mese di agosto è anche una specie di prova del 9 per l’oroscopo. Come si dice in gergo, tutti i nodi vengono al pettine ed è già tempo di tirare qualche conclusione. Magari siamo proprio tra coloro che attendevano un cambio di passo o un incredibile colpo di fortuna. Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di uno dei due, o perché no anche di entrambi. Attenzione che tra i segni più fortunati del momento ci sono i 3 che andiamo a vedere adesso.

Un agosto che potrebbe rivelarsi trionfale per il Capricorno

Secondo quanto prevedono le stelle, agosto non sarà solo inizialmente favorevole al Capricorno. Ci sono davvero buone possibilità che la partenza sia sprint, ma come tutto il resto del mese. Giove si allinea a questo segno, portando in dote tutta la saggezza in campo professionale. Venere donerà un fascino mai visto quest’anno, capace di funzionare come una vera e propria calamita. Mercurio è alla porta con una serie di buone notizie, mentre Marte donerà al Capricorno tutto il suo spirito guerriero. Ecco, perché è difficile pensare che agosto non sarà un mese trionfale per tutti i nati sotto questo segno.

Super inizio di agosto ricoperto d’oro per il Capricorno e altri 2 segni

Altro segno che partirà di slancio in questi giorni sarà il Sagittario. Qui, probabilmente ci sarà la famosa svolta che avevamo previsto in tempi non sospetti. Il Sagittario potrebbe il dominare la scena in campo professionale nei prossimi giorni. Tutta l’energia e la positività sprigionate serviranno ad aprirgli le porte del successo. Gratifiche economiche seguiranno le eventuali promozioni professionali o i nuovi contratti per i liberi professionisti. Ma, attenzione che anche in amore le cose potrebbero sorprendere. Soprattutto per i single, chiamati non alla solita avventura estiva, ma alla conoscenza di quella persona che potrebbe fare davvero girare la testa.

Sale sul podio della settimana

Super inizio di agosto ricoperto d’oro finalmente anche per lo Scorpione. Dopo, qualche settimana vissuta sulle montagne russe, sembra essere arrivato il momento della riscossa. In maniera molto simile agli altri due segni appena visti, ci sarà tantissima energia da mettere in campo. Finalmente qualcuno si sta accorgendo del lavoro silenzioso e oscuro e della semina fatta con intelligenza nelle scorse settimane. Le stelle, in maniera molto chiara, parlano di successi e soldi in arrivo anche per coloro che lavoreranno in agosto.

Lettura consigliata

Periodo eccezionale per la Bilancia travolta dal denaro e novità per 2 segni