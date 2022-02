Fra i pesci di febbraio è possibile trovare alici, calamari, sardine, naselli, vongole e totani. Tuttavia, anche il polpo sembrerebbe un pesce ottimo da consumare in questo periodo per la sua stagionalità. Le sue proprietà nutrizionali non sono trascurabili e si tratta anche di una materia prima assai versatile, da preparare in tanti modi diversi.

Di certo, tutti conoscono il polpo alla luciana, ma il suo gusto è una vera delizia anche in abbinamento a fave e cicoria spadellata. Probabilmente questo è dovuto anche al suo gusto delicato e alla sua particolarissima consistenza, che il pesce mantiene con una buona cottura.

Ma quali sono i segreti per cucinare un polpo a insalata davvero indimenticabile? E quali sapori abbinare all’insalata di polpo per cucinarlo in modo da farne esplodere il gusto?

Con un pizzico di fantasia e abilità

Moltissimi si chiedono cosa mettere nell’insalata di polpo senza usare la solita accoppiata prezzemolo e patate. La verità è che i modi di preparare l’insalata di polpo sono davvero tantissimi. Fra questi quella alla ligure, alla romana, alla barese e alla siciliana.

Quella che segue è una selezione d’idee interessanti per rendere questo piatto al tempo stesso un antipasto, contorno e secondo perfetto.

La prima idea consiste nel preparare il polpo alla ligure, ovvero aggiungendo un alimento per cui questo luogo sarebbe famoso: il pesto. Polpo, patate e carote ricevono una buona dose di pesto verde, meglio se preparato in casa.

Qualche pescatore consiglierebbe anche di cucinare il polpo fresco solo dopo averlo congelato e, poi, scongelato. Pare che questo trucchetto aiuti ad avere una carne più morbida dopo la cottura. Ma considerazioni e trucchetti a parte, ecco subito qualche altra idea.

Ecco cosa mettere nell’insalata di polpo invece delle solite patate per un contorno sfizioso, non solo alla siciliana o alla romana

Invece della solita marinatura con olio e limone, è un’ottima alternativa anche il polpo alla romana, ovvero con i carciofi. Bisognerebbe usare la varietà mammola, perfetta per l’insalata, anche se cucinata a vapore.

Insieme a carciofi e polpo, occorrerà usare peperoncino fresco, sale, origano e olio. Il consiglio è di presentarla con una gustosa salsa bernese.

Poi, ancora, l’insalata di polpo alla siciliana, ovvero con olive nere o taggiasche, pomodorini, capperi, sedano, carote, cipolle ed erbe aromatiche.

Infine, l’insalata di polpo con peperoni, quella con ceci o l’insalata di polpo alla catalana con polenta.

