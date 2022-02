Molti di noi evitano di comprare i prodotti ittici per vari motivi. C’è chi dice che le ricette di mare sono complicate da preparare, chi invece si lamenta del loro odore pungente. La ragione più gettonata però è che sono complicati da pulire. In effetti sfilettare o rimuovere le lische non è semplice. Questo però si può gentilmente richiedere al pescivendolo, in modo da ridurre il più possibile gli intoppi.

Infine, un’altra polemica consiste nel fatto che questo tipo di materia prima sia troppo costosa. Per questo abbiamo già anche spiegato come comprare pesce e risparmiare sia un’operazione alla portata di tutti. Infatti, basta acquistare pesce di stagione e scegliere gli esemplari meno inflazionati. Oggi, dunque, abbiamo unito tutte queste necessità proponendo un piatto bilanciato, poco costoso e facile da preparare. Infatti, costa pochissimi euro questo piatto di mare che sicuramente farà leccare i baffi ai nostri ospiti. Scopriamo insieme come prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

Ci serviranno:

500 grammi di sardine già pulite;

5 patate di medie dimensioni;

300 grammi di pomodorini datterini;

un ciuffo di finocchietto selvatico, preferibilmente fresco;

origano, preferibilmente fresco, q. b.;

olio extra vergine di oliva q. b.;

sale q. b.;

pepe, preferibilmente bianco, q. b.

Costa pochissimi euro questo piatto di mare completo e perfetto per la salute e per la linea

Prendere le sardine già pulite e sciacquarle sotto l’acqua corrente. Pulire poi i ciuffi di finocchietto nello stesso modo e inserirli dentro ad ogni singolo pezzo. Richiuderlo gentilmente su se stesso. Prendere poi le patate e sbucciarle tutte, sciacquarle e poi tagliarle a fettine sottili. Prendere una teglia, rivestirla di carta da forno. Con dell’olio spennellarle una ad una da entrambi i lati e poi inserirle nel forno in modalità ventilata a 180 gradi.

Aspettare 20 minuti. Nel frattempo, lavare e tagliare in due i pomodori e, terminato questo tempo di attesa, inserirli sopra le patate. Fare lo stesso con le sardine e insaporire il tutto con sale, pepe e con un’ulteriore quantità di olio. Spargere sulla superficie una buona quantità di origano e poi rimettere in forno per altri 12 minuti. A questo punto il nostro timballo è pronto. Se si volesse provare un’altra ricetta economica a base di pesce, consigliamo queste tenerissime polpette, facili da preparare e senza uova.

