I piatti che uniscono il sapore del pesce a quello della terra sono sempre estremamente completi e interessanti. La cosa veramente importante è riuscire a bilanciare entrambi i sapori, senza mai far prevalere l’uno sull’altro.

La ricetta che segue intende soddisfare queste premesse, perché unisce il sapore del polpo a ingredienti della terra come la cicoria o le fave. Servito non solo con le patate o alla luciana, il polpo sarà una ricchezza per chi lo cucina secondo quest’appetitosa ricetta. Ecco subito la lista della spesa necessaria e il procedimento con cui realizzarla.

Ingredienti del polpo con crema di fave, cicoria spadellata e olive taggiasche (per 4 persone)

un polpo di media grandezza;

160 grammi di fave;

una manciata di olive taggiasche;

4 gambi di cicoria;

olio d’oliva q.b.;

peperoncino q.b.;

aglio q.b.;

sale e pepe q.b.

Come preparare questa gustosissima ricetta

Dapprima, mettere in ammollo le fave in acqua per 2 ore. Il secondo importantissimo passo è la pulizia del pesce. Occorrerà anche tagliare i tentacoli per ricavarne due per porzione. Bisognerà cuocere il polpo in abbondante acqua per circa una quarantina di minuti dal momento in cui l’acqua torna a bollire. Questo tempo è indicato per un polpo di circa mezzo chilogrammo, ma molto dipenderà dalla sua grandezza e grammatura.

Una volta cotto, lasciarlo da parte nel suo stesso liquido di cottura. Poi occorrerà passarlo sotto l’acqua per eliminare la parte più viscida della pelle.

Riprendere le fave e passarle sotto l’acqua. Poi, trasferirle in una pentola capiente, coprirle con acqua salata e cuocere a fiamma bassa fino a che non sembreranno sfaldarsi.

Bisognerà ottenere dalle fave una purea densa e liscia, anche utilizzando un mixer da cucina. Salare e pepare la purea di fave.

Nel frattempo, lavare la cicoria sotto l’acqua e trasferirla in una padella con dell’olio d’oliva, peperoncino e aglio. Lasciare appassire lentamente la cicoria in padella. Salare e pepare anche la cicoria.

Questo è il momento di procedere alla cottura del polpo su griglia. Quindi, scaldare una bistecchiera e cuocere il polpo fino a farlo diventare abbastanza croccante su entrambi i lati.

Servire il polpo posizionando la purea di fave al centro e sul fondo, sopra la cicoria e poi il polpo scottato. Completare il piatto con una manciata di olive taggiasche e gustare il tutto ben caldo.

E, per velocizzare il tutto, è possibile cuocere il polpo in pentola a pressione.

