Qualunque sia il ristorante scelto per pranzo o cena, nessun piatto potrà mai eguagliare il sapore della pasta rossa preparata dalle nonne. Si tratta della pasta al sugo di pomodoro, cotto per lungo tempo a fuoco dolcissimo e insaporito, magari, dalla carne usata per trasformarlo in ragù. Difficile dimenticare sapori come questi, capaci di far tornare indietro nel tempo anche solo con un profumo.

Oggi la tendenza è a condire il sugo con carne, melanzane, zucchine, tonno in scatola o panna. Poi, una bella grattata di pecorino sopra e il gioco è fatto. Fra le piante aromatiche con cui insaporire il sugo è possibile pensare a basilico e origano, certamente più indicati del rosmarino. Quest’ultimo si presta meglio ad aromatizzare le carni come la bistecca di maiale, il pollo o il tacchino.

Un’aggiunta furba che c’è ma non si vede troppo

Il sugo, certo, accompagna benissimo la pasta ed è il condimento perfetto per quella fatta in casa, specialmente quando aggiungiamo questi ingredienti briosi. Ma cosa aggiungere al sugo per averlo più cremoso, senza usare gli ingredienti appena citati?

Ebbene, basta aggiungere Philadelphia, o un formaggio molle spalmabile simile, al sugo per ottenere un condimento davvero speciale per primi piatti. D’ora in avanti, dunque, insaporiamo il sugo di pomodoro aggiungendo quest’ingrediente se vogliamo una salsa cremosa in cui affogare la pasta.

La Philadelphia dovrebbe smorzare leggermente il sapore normalmente acido del sugo e conferire cremosità al piatto. Il risultato è un sughetto rosa con cui condire pennette, farfalle o rigatoni.

Ecco una possibile ricetta veloce per 4 ospiti

450 grammi di pasta del formato preferito;

2 pomodori;

2 pomodori secchi sott’olio;

240 grammi di Philadelphia;

30 grammi di Grana Padano;

pepe a piacere;

sale a piacere;

prezzemolo quanto basta.

Insaporiamo il sugo di pomodoro aggiungendo quest’ingrediente che lo rende cremoso ma non acido e non si tratta dello zucchero

È possibile aggiungere la Philadelphia anche direttamente ai pomodori, per una variante più veloce. Questo condimento si prepara, infatti, nel tempo di cottura della pasta, all’incirca 10 minuti. Altrimenti, è possibile cuocere prima il sugo e aggiungere dopo tutti questi ingredienti.

Frullare in un mixer Philadelphia, pomodori, formaggio grattugiato, prezzemolo, pomodori secchi, sale e pepe. Scaldare la salsa in padella e mantecare la pasta scolata al dente, eventualmente aggiungendo un mestolo d’acqua di cottura.

Per alternative sfiziose, insieme al sugo con Philadelphia, è possibile aggiungere anche:

zucchine;

tonno;

pesto;

pancetta;

olive.

