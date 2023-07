Cosa mangiare col caldo e cosa evitare: ecco i cibi anti afa e quelli che potrebbero farci stare peggio

Il caldo di questi giorni ci sta mettendo in grandissima difficoltà. Come contrastarlo? Partendo dall’alimentazione. Stiamo infatti per scoprire i cibi utili contro il caldo africano e quelli che rischiano di farci soffrire ancora di più.

Siamo nel bel mezzo di uno dei periodi più caldi della stagione. Le temperature sfiorano i 40 gradi e molte città italiane sono da bollino rosso. I più fortunati di noi hanno la possibilità di fuggire dall’afa organizzando una vacanza nei borghi italiani di montagna. Ma che fare se non possiamo muoverci o se non abbiamo viaggi in programma? Il primo segreto per combattere il caldo è quello di modificare l’alimentazione e scegliere gli alimenti giusti da inserire nella dieta. Oggi scopriremo proprio cosa mangiare col caldo e cosa evitare. Alcuni cibi sono un toccasana contro le alte temperature e ci faranno stare meglio. Altri, invece, non faranno che aumentare il disagio e ci faranno percepire più gradi di quelli che ci sono realmente.

Puntiamo sempre su verdura e frutta di stagione

Ogni dieta sana che si rispetti prevede almeno 4 o 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Un consiglio ancora più valido in estate e con temperature superiori ai 30 gradi. Il motivo? Verdure come le zucchine e i cetrioli sono ricchissime di acqua e dei minerali che vanno persi con la sudorazione. Potremmo addirittura considerarli come dei perfetti integratori naturali e, grazie al basso contenuto calorico, potrebbero anche aiutarci in una dieta dimagrante.

Possiamo fare un’analisi simile anche per tre frutti: melone, anguria e pesca. Il primo è una ottima fonte di vitamina A, C e potassio. Sostanze preziosissime contro l’afa. L’anguria è ricchissima di acqua ed è una miniera insospettabile di antiossidanti. La pesca, infine, oltre a essere leggermente depurativa, è ricca di betacarotene. Un antiossidante naturale in grado di proteggere occhi e pelle.

Ecco perché dovremmo mangiare più pollo in estate

Tutti sappiamo che in estate frutta e verdura sono imprescindibili. In pochi, però, sanno che anche il pollo è uno dei migliori alimenti anti caldo. Le sue caratteristiche nutrizionali sono lì a dimostrarlo. La carne del pollo è facile da digerire e in più contiene potassio, magnesio, zinco e buone quantità di fosforo e selenio. Minerali che si perdono quando sudiamo molto e che sono necessari contro il senso di stanchezza causato dal caldo. L’unico consiglio è di evitare di consumarlo fritto.

Cosa mangiare col caldo e cosa evitare: attenzione a caffè, cioccolato e frutta secca

Chiudiamo con i cibi che andrebbero evitati con le alte temperature o di cui andrebbe moderato il consumo. Il primo è il cioccolato. Tutti lo amiamo, ma la sua conservazione si sposa malissimo con le alte temperature. È il motivo per cui molte aziende dolciarie lo tolgono dagli scaffali in estate. Il rischio è che il caldo possa stimolare la proliferazione di muffe o addirittura di batteri.

Attenzione anche al caffè, bevanda a cui pochi sanno rinunciare. La caffeina potrebbe aumentare la temperatura corporea e farci perdere troppi liquidi preziosi contro l’afa. In questi giorni dovremmo anche regolarci con la frutta secca. La frutta secca ha molti pregi per la salute ma allo stesso tempo è ricca di calorie. Consumiamola, quindi, ma sempre con moderazione. Magari mettendola prima in “ammollo”.