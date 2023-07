Il rialzo dei tassi si inizia a mettere in forse, la probabilità diventa alta che seppure ci potrebbe essere, siamo quasi alla fine. Nel contempo, i dati macroeconomici, ravvisano un’inflazione che rientra ma una crescita seppure in leggero rallentamento, che dovrebbe scongiurare uan recessione econimica. Come indicato più volte, in contesti similari della storia, si è verificato un atterraggio morbido dell’economia piuttosto che una recessione. Inoltre, sempre avvalorati dalle serie storiche, continuiamo a ribadire che a parer nostro il segnale della curva dei rendimenti, al quale molti si affidano per indicare una recessione imminente, sembra avere i crismi di una probabilità molto bassa.

Come dire, la storia sembra a favore di una crescita economica moderata, e quindi di un rialzo dei mercati azionari. Binomio e correalzione che potrebbe durare per ancora molti anni. A proposito, i nostri studi indicano che la salita possa continuare fino al 2027, dove si affollano diversi clusters che fanno intravere una elevata probabilità che possa verificarsi uno shock economico al pari dei subprime del 2008/2009. Poi vedremo cosa accadrà. Nel breve, sui mercati ora ci potrebbe stare un aggiustamento tecnico, ma procediamo per gradi.

Il breve termine

Ieri è scaduto un setup sui mercati americani, in ritardo di un giorno rispetto agli altri mercati (Wall Street infatti è rimasta chiusa il 4 luglio). A cosa potrebbe portare questa data?

Crediamo che sia vicino un ritracciamento tecnico. Riteniamo infatti che fra lunedì e martedì si possa assistere a un minimo inferiore a quello che verrà segnato fra oggi e domani.

Cosa monitorare?

Inizio di un ritracciamento di breve termine con chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.761

Eurostoxx Future

4.282

Ftse Mib Future

27.915

S&P500

4.408.

Sui mercati ora ci potrebbe stare un aggiustamento tecnico

Alle ore 16:36 della seduta di contrattazione del giorno 13 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.273

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

28.910

S&P500

4.496,52.

Continuiamo per il momeno ad attendere un massimo relativo intorno al nostro setup del 4 agosto.

