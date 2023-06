2 borghi in Veneto da vedere a luglio per fuggire dal caldo: un viaggio tra panorami stupendi e arte

Luglio non è solo il mese del mare e della spiaggia. C’è anche chi preferisce il fresco, la montagna e le passeggiate. Se siamo tra loro i due borghi veneti che stiamo per scoprire potrebbero diventare la meta perfetta per le vacanze in arrivo.

Luglio per moltissime persone è sinonimo di vacanze al mare e di lunghe giornate sulla spiaggia. Per molte ma non per tutte. C’è anche chi odia il caldo e preferisce le località di montagna o una vacanza breve alla scoperta dei borghi italiani dove si mangia meglio. Alcune perle della nostra straordinaria Italia, però, sono in grado di soddisfare entrambe le esigenze. Non sopportiamo le alte temperature e il caos del mare? Ecco 2 borghi in Veneto da vedere a luglio. Due paesini incredibili dove riscoprire il contatto con la natura e arricchirsi dal punto di vista culturale.

Lozzo di Cadore: passeggiate tra i mulini con le Dolomiti sullo sfondo

L’Italia è famosa, oltre che per le città d’arte e il mare, anche per ospitare alcune delle passeggiate più belle al Mondo. Una di esse si trova in Veneto, e più precisamente a Lozzo di Cadore, noto ai più come “borgo dei mulini”. Lozzo di Cadore è una perla delle Dolomiti bellunesi che sembra non aver subito l’influsso dell’uomo e della commercializzazione del paesaggio.

Un luogo magico in cui passeggiare a contatto con la natura lungo il sentiero “Roggia dei Mulini”, famoso appunto per i vecchi mulini presenti. Tra mulini, case di montagna, fontane e ottimi cibo, con le Dolomiti da cornice potremmo davvero innamorarci.

Pieve di Cadore: arte e pittura sulle tracce di Tiziano

Ad appena dieci chilometri di distanza dai paesaggi incontaminati di Lozzo troviamo Pieve di Cadore, altro luogo incredibile da vedere in estate. Pieve di Cadore è un unicum nel suo genere e possiamo definirlo come una città d’arte in miniatura. Qui è nato il famoso pittore Tiziano Vecellio, tra i più noti del Rinascimento italiano.

A dispetto dell’estensione ridotta e dei suoi 4mila abitanti circa, Pieve è un concentrato di punti di interesse storico artistico. C’è la casa natale di Tiziano, oggi museo dedicato all’artista. Ci sono il Museo dell’Occhiale e il Museo Archeologico Cadorino. Spiccano strutture storiche come il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore e il Forte di Monte Ricco. E tutto intorno le Dolomiti e percorsi di trekking adatti a esperti e meno esperti. Un piccolo paesino in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze e aspettative.

2 borghi in Veneto da vedere a luglio: le bellezze del Cadore

Lozzo e Pieve non sono le uniche attrazione dello splendido territorio che è il Cadore. Ci sono altri splendidi borghi come Cibiana, il paese dei murales, e Auronzo di Cadore, una delle località di vacanza più ambite del nord Italia. Se amiamo trekking e passeggiate abbiamo a disposizione decine e decine di percorsi, che portano nel cuore delle Dolomiti, meno battuti dai turisti.

E se tra una camminata e l’altra tra borghi e montagne ci viene fame, siamo particolarmente fortunati. In queste zone i piatti tipici sono i famosi ravioli Casunziéi, il capriolo in salmì e le zopes, dolce povero ma assolutamente irresistibile. Prelibatezze da assaggiare almeno una volta nella vita.