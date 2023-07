Riveliamo il segreto di Diletta Leotta: ecco quali sono i 2 sport con cui scolpisce il suo fisico statuario

Allena tutti i muscoli del corpo e definisci il fisico con queste due attività sportive già amate da moltissime persone.

Quando arriva l’estate, cerchiamo di correre tutti ai ripari. C’è chi inizia una dieta dell’ultima ora, sperando in un miracolo last minute, e anche chi si iscrive in palestra a scoppio ritardato. C’è da dire, però, che solo l’impegno e la costanza nel tempo danno risultati realmente soddisfacenti. Fare movimento e attività fisica è molto importante per la nostra immagine, per il fisico ma anche, e soprattutto, per la nostra salute. In generale, quindi, fare movimento sempre è fondamentale per il benessere del corpo. Ma come si può scegliere lo sport più adatto a noi? Esistono delle attività più profilate per chi vuole definire il proprio fisico, rilassandosi o divertendosi? Ebbene, ci sono almeno due sport che dovremmo provare per scolpire e tonificare il nostro corpo, senza rinunciare al divertimento.

Anche Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica famosa per la sua avvenenza, ha scelto queste due attività. Entrambi questi sport, infatti, la aiuterebbero a preservare il suo bellissimo fisico, grazie ai movimenti più giusti. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Riveliamo il segreto di Diletta Leotta: dietro alla sua forma fisica da urlo ci sono 2 sport completi

Ha da qualche mese annunciato di essere incinta del compagno Loris Karius, e di essere in attesa di una bella bambina. Diletta Leotta sta ancora decidendo quale nome dare a sua figlia, e intanto non smette di attirare l’attenzione. Alcuni fan la seguono per i suoi look da copiare, mentre altri si chiedono incuriositi quale sia il segreto della sua forma fisica.

Sicuramente dietro al corpo statuario di Diletta Leotta ci sono palestra e sana alimentazione. In particolare, Diletta ha svelato di amare due attività sportive, che le regalano divertimento e relax.

Uno sport che allena tutti i muscoli

La conduttrice siciliana sceglie con cura quali attività sportive eseguire. Il suo fisico è una parte fondamentale della sua immagine, a cui tiene in modo particolare. Per questo, tra gli sport che più preferisce, ci sarebbe proprio il padel. Questo sport è diventato da poco una vera e propria moda, per una serie di motivi molto positivi. In primis si tratta di uno sport adatto a tutti, non esageratamente difficile e che si può giocare all’aria aperta. È simile al tennis, anche se le racchette sono più piccole e le palline più leggere.

Inoltre il padel è uno sport che sollecita praticamente tutti i muscoli del corpo. Il movimento combinato coinvolge gli arti superiori e quelli inferiori, ma anche i muscoli addominali. Ecco perché, se eseguito nella maniera corretta, può regalarci un fisico tonico e scolpito, senza farci rinunciare al divertimento. Sarà per questi e altri motivi che la bella conduttrice sceglie di praticare questa disciplina. Ecco perché, se riveliamo il segreto di Diletta Leotta, dobbiamo per forza parlare anche di questo sport, ma non è tutto.

Diletta sceglie questo sport per rilassarsi

Oltre a farci divertire, lo sport può anche regalarci un profondo relax. Per ottenerlo, Diletta pratica anche yoga, la disciplina che definisce e rilassa per antonomasia. A maggior ragione durante la gravidanza, lo yoga è uno sport perfetto per rimanere elastici e allenare il corpo, senza strapazzarsi troppo.

Anzi, i professionisti sono concordi nel dire che lo yoga faccia bene sia alla madre che al bambino. Si tratta, quindi, di uno sport completo e adatto ad ogni fase della vita. Sarà anche per questo che Diletta Leotta l’ha annoverato tra le sue discipline preferite.