Cosa mangiare a pranzo o a cena? Con 1 pacco di spaghetti e 8 acciughe tutti chiederanno il bis!

Siamo alla ricerca di una ricetta facile, veloce e sfiziosa da servire a pranzo o a cena? Allora, è questo il primo piatto da replicare subito! Ecco di cosa si tratta.

Chi ama la pasta e i sapori decisi, ma non vuole perdere troppo tempo dietro i fornelli è nel posto giusto. Quest’oggi, prepareremo una ricetta molto amata, dal procedimento piuttosto semplice. Per questo motivo, è una delle più copiate, fatte e rifatte quando si hanno pochi minuti a disposizione. La velocità, dunque, è un elemento fondamentale per questo primo piatto. Un po’ come le polpette della nonna senza uova, oppure il pane furbo cotto in padella e senza lievitazione che sarà pronto in 2 minuti.

Dunque, cosa mangiare a pranzo o a cena che si prepara velocemente ma che accontenti amici e parenti con sapori particolari? Gli spaghetti con alici, mollica e capperi sono davvero una salvezza in cucina. Una prelibatezza che delizia facilmente anche il palato più raffinato. Ad esaltare la bontà delle alici ci pensano i capperi, ma anche l’aglio e il prezzemolo.

Ingredienti

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

400 g di spaghetti;

8 alici, oppure 8 acciughe sott’olio;

5 cucchiai di pangrattato;

una manciata di capperi sotto sale;

uno spicchio d’aglio;

un ciuffo di prezzemolo;

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Per preparare i nostri spaghetti con le alici, le molliche e i capperi, in primis bisogna far scaldare in una padella antiaderente circa 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Aggiungere il pangrattato e poi insaporire con un pizzico di sale. Quando il pangrattato risulta dorato, spegnere il fuoco e mettere da parte.

A questo punto, portare a bollore l’acqua per la pasta, salare e poi far cuocere gli spaghetti. Attenzione, scolarli al dente. Intanto, mentre la pasta cuoce, prendere un’altra padella. Far scaldare un filo d’olio e l’aglio tritato. Unire anche i capperi (passati sotto l’acqua corrente per eliminare il sale in eccesso) e le alici o le acciughe sott’olio.

Far cuocere a fuoco medio, fino a quando le alici non si saranno quasi sciolte. (Ci vorranno 5 minuti). Arricchire con il prezzemolo tritato. Successivamente, scolare gli spaghetti e versarli nella padella con le alici. Far amalgamare e impiattare. Infine, aggiungere il pangrattato prima di servire. Per gli amanti del peperoncino, aggiungerne un po’ se si preferisce. Infine, servire e gustare caldo.