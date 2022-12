Dannosi errori nel pulire l’acciaio inox e i trucchi per farlo brillare senza aloni e calcare

In molte abitazioni si trovano materiali diversi. Pensiamo alla plastica, al legno e all’acciaio. In particolare l’acciaio inossidabile è presente in cucina e dobbiamo fare attenzione quando lo puliamo. Scopriamo cosa evitare e cosa invece usare.

In una casa ogni stanza presenta varie superfici da tenere pulite. Pavimenti, sanitari e mobili richiedono attenzioni diverse in base al materiale. Soprattutto in bagno e in cucina troviamo l’acciaio inox. Infatti rubinetti, lavello e piano cottura, ma anche a volte cappa e piano da lavoro, sono in acciaio inossidabile. Si sceglie soprattutto perché è bello ma anche resistente all’uso continuato e all’ossidazione. Si tratterebbe di una lega composta da ferro, carbonio, cromo e altri elementi.

Come tutto ciò che si usa quotidianamente, anche questo materiale si sporca. Da lucido può pure diventare opaco e macchiato.

La superficie in acciaio inox è liscia e brillante. Per averne cura dovremmo stare attenti a ciò che usiamo.

Alcuni dannosi errori nel pulire l’acciaio inox

Bisogna evitare di pulire l’acciaio inox con prodotti come la candeggina, ammoniaca e acidi. Inoltre niente pagliette o spugne abrasive, così come i detersivi in polvere. La superficie in questo modo si potrebbe graffiare.

Attenzione anche a lasciare bagnato il lavello, poiché l’acqua con troppo calcare crea delle macchie. Altro prodotto da evitare, però, sarebbe l’anticalcare. Evitare anche la crema per pulire l’argento.

Come pulire senza lasciare aloni

Dopo aver scoperto qualcosa che potrebbe danneggiare le superfici in acciaio, passiamo ai metodi di pulizia. Tra i prodotti in commercio ci sono i detergenti per i vetri. L’importante è leggere l’etichetta. Andrebbero bene composizioni prive di cloruri. Potremmo usarne una piccola quantità su lavelli e piani vari per togliere le impronte. Passiamo poi un panno asciutto in microfibra.

Se l’acciaio è un po’ unto basterà usare qualche goccia di detersivo ecologico per i piatti in acqua calda. Si potrebbe altrimenti usare un po’ di sapone di Marsiglia. Sciacquiamo bene e poi asciughiamo con un panno.

In alternativa potrebbe servire dell’aceto, utile anche su macchie di calcare. Diluiamolo in poca acqua e passiamolo con una spugnetta morbida. Laviamo e asciughiamo con la microfibra o con uno straccio di cotone. Quindi, niente più dannosi errori nel pulire l’acciaio inox.

3 trucchetti per fare brillare lavelli e altre superfici in acciaio

Ci sono soprattutto 3 trucchi per fare brillare l’acciaio inossidabile:

seguire la grana di lavorazione quando puliamo;

asciugarlo sempre dopo la pulizia;

fare ogni tanto un trattamento con l’olio.

Dopo aver pulito e asciugato la superficie, prendiamo la punta di un panno morbido e bagniamolo con dell’olio d’oliva. Passiamolo ad esempio sul lavello sempre seguendo la direzione della grana. Ripetiamo e poi asciughiamo l’eccesso con uno strofinaccio o della carta assorbente.

Per quanto riguarda il piano cottura, dopo averlo pulito potremmo proteggerlo. Per evitare di sporcarlo troppo ci sono alcuni accorgimenti, come l’uso dei paraschizzi.