Passiamo quest’ingrediente sui vetri prima di pulirli: addio a sporco, aloni e condensa in 5 minuti

Sembra incredibile, eppure per avere vetri sempre splendenti in 5 minuti il trucco c’è e funziona più di tanti altri. Una volta provato non potremo più farne a meno. Ecco di cosa si tratta.

Sappiamo tutti che lavare e lucidare i vetri di specchi e finestre non è poi una passeggiata. Per ottenere buoni risultati bisogna metterci impegno e anche un pizzico di pazienza. Di tutto il lavoro, l’impresa più ardua è quella di non lasciare aloni. A tal proposito, è opportuno anche sottolineare che in commercio esistono anche molti prodotti professionali che ci vengono in aiuto, tuttavia può capitare di non ottenere ugualmente gli effetti sperati. Dunque, perché non provare i cari e “vecchi” rimedi della nonna? In molte occasioni si rivelano come un’utile scoperta. Nella maggior parte dei casi, i trucchetti proposti sono efficaci, naturali ed economici. C’è chi li usa per pulire il forno e chi il box doccia, ad ogni modo, i rimedi della nonna restano tra i più gettonati anche per la pulizia dei vetri.

Passiamo quest’ingrediente sui vetri prima di pulirli: il borotalco

Da anni usato per tenere asciutta la pelle e per profumarla in modo delicato, il borotalco è formidabile sui vetri. Crea una patina che non solo neutralizza gli aloni ma rende più difficile anche la formazione di condensa sulle superfici trattate con questa polvere finissima. Ecco tutti i passaggi da seguire.

Innanzitutto, bisognerà dotarsi non solo del borotalco ma anche di semplice acqua del rubinetto. In particolare, si consiglia di versare 2 cucchiai di borotalco in 700 ml di acqua (a temperatura ambiente o tiepida).

Mescolare per qualche minuto per far sciogliere bene il borotalco. Successivamente, immergere un panno di microfibra nella soluzione, strizzare leggermente e passarlo su tutto il vetro. Poi, con un panno asciutto, asciugare e lucidare le superfici. In alternativa, si consiglia di versare la soluzione in un contenitore spray. Agitarlo per qualche minuto prima dell’uso e spruzzare sui vetri da pulire. Infine, asciugare con un panno asciutto. Passiamo quest’ingrediente sui vetri prima di pulirli perché non solo eliminerà lo sporco senza lasciare aloni, ma la sua forza sgrassante tenderà anche a ritardare la presenza di condensa sui vetri.

Consigli pratici per lavare e asciugare le superfici

Munirsi di una spazzola tergicristallo renderà il lavoro molto di lavaggio molto più facile e veloce.

Inoltre, prima di spruzzare prodotti sgrassanti e pulenti si consiglia sempre di spolverare le superfici per togliere lo sporco più evidente. Infine, ricordiamo che i vetri vanno asciugati usando un panno abbastanza morbido. Molto efficace è la carta di giornale, oppure l’aspiragocce. Da evitare, invece, la carta assorbente e i classici fazzoletti.