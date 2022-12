Abbiamo dimenticato il pane? Niente panico, ecco la ricetta geniale che salva pranzo e cena in 2 minuti!

Tornare a casa affamati e ricordarsi troppo tardi di non aver comprato il pane. Quante volte sarà capitato? A questo, però, esiste una soluzione velocissima che ci salverà pranzi e cene in 2 minuti. Ecco di cosa si tratta.

Il pane fresco è una vera prelibatezza a cui è difficile rinunciare. Cosa dire, poi, della soddisfazione di fare la scarpetta e raccogliere il sugo rimasto nel piatto con un pezzettino di pane fresco e croccante? Insomma, oltre ad essere utile per accompagnare le pietanze, il pane è un vero e proprio piacere per il palato. Dunque, in casa è sempre una ricchezza. Talvolta, però, può succedere di non averne.

Ovviamente, se abbiamo dimenticato il pane, possiamo sempre prepararlo noi. Tuttavia, la ricetta tradizionale richiede pazienza e tempo per la lievitazione. Molto amato, poi, è il pane in cassetta senza burro. Morbido e genuino, questo tipo di pane è perfetto per accontentare grandi e piccini. Possiamo anche riscaldare il pane “vecchio”. Una soluzione veloce, ma che risulta soddisfacente solamente se si seguono alcuni passaggi fondamentali che servono per ammorbidire il pane secco e assaporarlo come se fosse appena sfornato. Ad ogni modo, c’è un rimedio ancora più gustoso che ci porterà via solo 2 minuti del nostro tempo. Scopriamolo insieme.

Cosa usare quando abbiamo dimenticato il pane? Ecco la ricetta furba da ricordare

Mai pensato di preparare delle focaccine in padella e senza lievitazione da mangiare al posto del pane? Si preparano in 2 minuti e con degli ingredienti che abbiamo già in casa. Una ricetta senza lievito e senza bicarbonato. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

180 ml di acqua;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Procedimento

Setacciare la farina e inserirla in una ciotola. Aggiungere l’acqua, poi l’olio e un pizzico di sale. Mescolare gli ingredienti per farli amalgamare. L’impasto, a questo punto, è già pronto. Poi, dividerlo in due parti e stenderlo, formando 2 dischi, più o meno delle stesse dimensioni. Prendere una padella antiaderente e far riscaldare un filo d’olio. A questo punto, far cuocere i dischi d’impasto a fiamma bassa per circa 3-4 minuti. Girarli almeno una volta per ottenere una cottura uniforme. Le focaccine saranno pronte in poche mosse.

Come conservarle per mantenerle fresche più a lungo? Le focaccine senza lievito e senza bicarbonato si manterranno fresche per almeno 3 giorni. Si consiglia di conservarle fuori dal frigorifero, in un contenitore con la chiusura ermetica. Inoltre, sarà possibile anche congelarle e tirarle fuori all’occorrenza, magari riscaldandole al microonde.