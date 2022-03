I vestiti eleganti si possono mettere in diverse occasioni, dalle cerimonie alle serate formali, ma anche a una semplice cena con gli amici. Se non si vuole rinunciare a indossare un abito da sera, ma non si vuole neanche patire il freddo, bisogna abbinare qualcosa di adatto. È ormai iniziata la primavera, ma le temperature non sono ancora così elevate da stare solo con l’abito, soprattutto se è smanicato. Se si vuole mettere qualcosa di elegante e non si hanno idee, si possono seguire i consigli degli stilisti per andare sul sicuro. Inoltre, ci sono diversi capi che sanno proteggere dal fresco senza far perdere eleganza al look.

Cosa indossare sopra un vestito elegante per essere sempre sensuale e alla moda anche a 50 anni

Una cosa che si può sicuramente mettere sopra un vestito elegante è la giacca, scegliendo il tessuto che tenga conto del meteo e della stagione. In primavera si punta soprattutto su vestiti floreali o dai tessuti più fluenti e leggeri. Il modello di giacca migliore per questo tipo di vestito è il biker di finta pelle, che va bene in situazioni mediamente o poco formali. Sia con i vestiti lunghi sia con quelli corti è perfetta anche una giacchetta di jeans. A un matrimonio, invece, anche il vestito da cerimonia può essere facilmente abbinato a una giacca. Quella migliore è certamente il blazer, possibilmente dai colori tenui adatti alla stagione. In situazioni formali come questa, si può essere davvero originali completando l’outfit con un accessorio per le occasioni speciali.

I capi leggeri da abbinare a un abito raffinato

Abbiamo visto cosa indossare sopra un vestito elegante all’inizio della primavera, ma se le temperature si alzano si può optare per qualcosa di più leggero. Una prima possibilità è il semplice copri spalle, da scegliere in base alla propria corporatura per valorizzare il fisico. Copri spalle morbidi e larghi sono una scelta sempre valida, mentre per chi è minuta andrebbero meglio quelli aderenti e corti. I copri spalle si trovano in diversi tipi di tessuto, per esempio seta, pizzo o anche semplicemente cotone. Si dovrà scegliere quello più adatto in base al tessuto del vestito per evitare contrasti forti.

Un’alternativa davvero originale è infine un cardigan in stile kimono. Se ne possono trovare di lunghi e di corti, fatti di seta colorata, velluto, ma anche viscosa. Un vestito elegante alternativo all’abito lungo o corto è il tailleur, che può comprendere una gonna o un paio di pantaloni. Anche in tal caso, si può scegliere tra diversi pezzi passepartout di abbigliamento da mettere sotto la giacca per essere stilose, ma evitando di raffreddarsi.