Fissare l’armadio a lungo senza sapere cosa indossare è davvero frustrante, se non addirittura una perdita di tempo. Sembra sempre di non avere abbastanza vestiti, anche se forse il problema sta nel trovare il modo migliore per abbinarli. Questo capita in molte occasioni, da una serata elegante a un’uscita tra amici, ma anche solo una passeggiata in un giorno di festa. Per questo motivo, sarebbe utile provare diversi abbinamenti per poi selezionare i migliori e andare sul sicuro nei momenti di indecisione.

Cosa mettere sotto la giacca del tailleur in tre diverse occasioni con questi abbinamenti sempre alla moda

Quando si creano i propri outfit, l’importante è partire da pochi capi essenziali che tutti dovrebbero avere nell’armadio. Per esempio, si può cominciare dai vestiti utili da indossare sopra la camicia, pezzo del look passepartout per eccellenza. Lo stesso si può fare con il tailleur che, nonostante sia di per sé elegante, è anche versatile e adatto a numerose occasioni. Spesso, ciò che mette in crisi è il capo da portare sotto la giacca del tailleur, perché è quello che cambia la percezione dell’intero look.

La situazione più comune in cui si può indossare il tailleur è di tipo formale, per esempio un pranzo di lavoro o un colloquio. In tal caso, sotto la giacca va sempre bene una blusa a tinta unita. La cosa importante è che non sia dello stesso colore della giacca, per evitare di ammosciare l’outfit. Se i pezzi del tailleur sono dello stesso colore, sarà più semplice scegliere la blusa adatta. Con un colore scuro, per esempio il nero, si può scegliere una blusa panna o di un pastello chiaro, ma luminoso. C’è anche chi ama la camicia bianca a pallini neri, ma in questo caso sarebbe opportuno indossare delle décolleté di un colore più vivace. L’abbinamento bianco e nero puri, infatti, può essere rischioso.

L’outfit perfetto per un contesto informale o un’uscita tra amici

Nel caso in cui si voglia mettere il tailleur in un contesto informale, è perfetta una semplice maglietta bianca a maniche corte. In contesti molto informali, e per un outfit trendy, si potrà indossare una maglietta con una stampa originale. Infine, per una serata tra amici o in cui ci si vuole sentire particolarmente sexy, si può mettere sotto la giacca un top di pizzo. Come sempre, è importante scegliere il colore giusto, sebbene il total black in questo caso sia sicuramente una scelta vincente.

Dopo aver visto cosa mettere sotto la giacca del tailleur, è il momento di passare agli accessori. Applicando qualche semplice escamotage, si potrà dare ancora più eleganza al completo slanciando la figura. Nel caso si scelga di indossare la blusa, l’accessorio ideale, raffinato e insolito, è il collar pin, capace di dare carattere a ogni look.