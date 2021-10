Abbinare comodità ed eleganza a volte è difficile, soprattutto quando arriva il freddo e dobbiamo indossare vestiti pesanti, talvolta anche ingombranti.

Però, anche nelle stagioni fredde possiamo vestirci alla moda, basta sapere quali capi abbinare, indossarli con la scarpa giusta e avremo il nostro outfit a regola d’arte.

Forse non abbiamo ancora trovato l’abbinamento che fa per noi oppure non ci sembra abbastanza comodo o elegante. Scopriamo, quindi, i consigli degli stilisti per sapere finalmente cosa indossare.

Direttamente dalle passerelle arrivano le nuove tendenze per la stagione autunno inverno

Per stare al passo con le nuove tendenze basta tenere d’occhio le passerelle. È qui, infatti, che gli stilisti sfoggiano i loro consigli per la stagione. Tra tutti gli appuntamenti annuali della moda, la sfilata di Max Mara ha sfoderato un outfit semplice, elegante e adatto a ogni occasione. Il noto ed elegante brand di moda nel 2021 festeggia i suoi 70 anni, ma non li dimostra. Il suo stile, infatti, è sempre riconoscibile e al passo coi tempi.

Ecco l’outfit da sfoggiare che anche gli stilisti consigliano perché è semplice, elegante e adatto a ogni occasione

Sulla passerella di Max Mara gli stilisti hanno consigliato un abbinamento adatto a ogni occasione. Si tratta della gonna midi abbinata a un maglione oversize caldo e accogliente.

Cominciamo col dire che la gonna, che sia lunga o midi, è un must have per questo inverno. La midi arriva sotto il ginocchio ed è disponibile in molti modelli. Si tratta di un capo vintage, che però possiamo scegliere anche nelle sue varianti più moderne, da quelle in pelle a quelle con l’orlo dal taglio irregolare. Particolarmente di tendenza sono le gonne plissettate, facili da abbinare e che donano classe a ogni abbinamento.

Secondo capo dell’outfit è il maglione extra large, che può evitarci il solito vestire “a cipolla” perché ci tiene sufficientemente al caldo, soprattutto se di lana.

I due capi devono essere coerenti tra loro per tonalità, mentre si può giocare con l’alternanza tra un capo a tinta unita e uno a stampa.

Le scarpe, possibilmente in tono con l’outfit, possono essere delle stringate, dei mocassini o degli stivaletti. A completare il tutto, una borsa messenger in pelle che darà il tocco finale con un pizzico di vintage. Per questo e altri capi vintage, fa al caso nostro il festival Vinokilo, che si tiene in questi weekend di ottobre e novembre in diverse città d’Italia ed europee.

Ecco, quindi, l’outfit da sfoggiare che anche gli stilisti consigliano perché è semplice, elegante e adatto a ogni occasione. E se le calze sono nostre nemiche, ecco gli outfit pratici e caldi da provare a ottobre per chi non vuole indossare le calze