La moda affascina tutti, uomini e donne senza più alcuna distinzione. Infatti, un tempo era considerata una prerogativa prettamente femminile, ma recentemente anche i maschietti si sono avvicinati al mondo del fashion. Ecco perché in un precedente articolo abbiamo parlato dei tre segreti di stile che ogni uomo dovrebbe conoscere per sembrare più magro e slanciato.

D’altra parte, l’universo della moda riguarda persone di ogni età, dai più giovani ai più agés, ciascuno con le sue caratteristiche. Tuttavia, spesso risulta difficile scegliere cosa indossare, specialmente dopo i 50 anni, perché non è semplice bilanciare eleganza e comodità.

È a questo proposito che oggi vogliamo dare ai nostri fidati Lettori over 50 qualche suggerimento per vestirsi bene, sentendosi confortevoli nei propri abiti. Piccoli suggerimenti di stile che potrebbero semplificarci la vita e farci sentire bene con noi stessi.

Cosa indossare in inverno a 50 anni per essere elegante senza rinunciare alla comodità

Se in estate è più facile optare per vestiti, pantaloni e gonne molto larghe, la situazione sembra complicarsi con l’arrivo dell’inverno. Ciò non toglie che anche in questo periodo dell’anno possiamo trovare qualcosa di assolutamente adatto a noi, vediamo qualche esempio.

Il nostro primo suggerimento riguarda i pantaloni. Che si tratti di uomini o donne, è bene sapere che i jeans non sono sempre così comodi come immaginiamo. Difatti, un paio di pantaloni larghi o a sigaretta, che cadono morbidi e non stringono alla vita, sono sicuramente più comodi del classico denim. Non possiamo neppure negare che siano anche molto più eleganti, quindi via libera a pantaloni a zampa d’elefante o a sigaretta.

Le scarpe e i cappotti più adatti

Le famose décolletés alte e sottili hanno lasciato recentemente il posto al tacco grosso con un plateau generoso. Infatti, non solo è scomodo indossare dei “trampoli”, ma anche la schiena e le articolazioni potrebbero risentirne. E poi, non sottovalutiamo neppure il rischio di cadere. Meglio optare per stivaletti o stivali non troppo alti, di pelle nera o marrone, con cui camminiamo comodamente.

Per quanto riguarda giacche e cappotti, consigliamo giacche morbide e non le classiche da tailleur, che risultano troppo rigide e complicano i movimenti. Per i cappotti, il modello più in voga è lungo, liscio, dritto e di un colore vivace. Infatti, borse e cappotti chic dell’inverno 2021-2022 non saranno neri, ma di questo colore brillante: rosso fuoco o tendente al bordeaux.

Ecco cosa indossare in inverno a 50 anni per essere elegante senza rinunciare alla comodità, perché essere alla moda non significa certamente soffrire.