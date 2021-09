In Borsa ci sono storie di titoli che hanno fatto dei guadagni stratosferici. Guadagni che non sono limitati a un breve periodo di tempo, ma che si sono prolungati negli anni. Ci sono titoli azionari che salgono ininterrottamente da anni e nel tempo sono arrivati anche a decuplicare il proprio valore. Quando un risparmiatore osserva un titolo che sale da molto tempo, la prima domanda che si fa e se il rialzo continuerà. È la domanda che molti si stanno facendo per questa azione, di una famosissima azienda, che sta salendo da anni. Eppure potrebbe non essere tardi per comprare questo titolo azionario dai guadagni stratosferici.

La strategia che ha permesso a Warren Buffet di accumulare una fortuna

Warren Buffett ha accumulato una fortuna acquistando le azioni e lasciandole in portafoglio. Quando un’azione era sottovalutata secondo i suoi parametri, l’acquistava con l’obiettivo di tenerla per anni. Con questa strategia Warren Buffett ha costruito un impero economico.

Il fenomeno della crescita costante non riguarda solo delle singole azioni. Ci sono anche delle Borse che salgono da anni, anche se qualche volta hanno subito delle forti correzioni. Ma tutte le volte hanno recuperato le perdite e i prezzi hanno realizzato nuovi record. Questo è accaduto alla Borsa più importante del mondo, quella americana. L’indice S&P 500 sta salendo ininterrottamente da 30 anni, anche se con qualche caduta, comunque sempre recuperata. La media dell’apprezzamento è dell’8% l’anno.

Potrebbe non essere tardi per comprare questo titolo azionario dai guadagni stratosferici

Guadagni importanti che pochi indici al mondo possono vantare, ma che sono bazzecole rispetto a quanto fatto da Apple (NASDAQ:AAPL). Il titolo della Mela è quotato in Borsa da circa 40 anni. A gennaio del 1981 un’azione valeva 0,13 dollari mentre l’ultimo valore è di 148 dollari. La performance del titolo in 40 anni è del 113.740%. Chi avesse comprato 10.000 azioni nel gennaio 1981 le avrebbe pagate 1.300 dollari. Oggi quelle 10.000 azioni varrebbero 1.480.000 dollari.

Il titolo ha subito un violento rialzo negli ultimi tre anni, più che triplicando di valore. Logico che molti si chiedano se è ancora conveniente acquistare l’azione. L’analisi grafica ci dice che nei primi sei mesi dell’anno il titolo si è mosso tra 115 e 140 dollari. A luglio l’azione ha ripreso la marcia verso l’alto. Il 7 settembre l’azione ha realizzato un nuovo massimo storico a 157 dollari, poi è tornata verso l’attuale valore di 146 dollari. Quando i prezzi chiuderanno la settimana sopra i 160 dollari avranno la strada spianata verso i 200 dollari. Ma il titolo potrebbe avere anche una correzione di breve periodo se scendesse sotto i 145 dollari. In questo caso i prezzi caleranno fino a 135 dollari. Mentre una ulteriore discesa fino a 120 dollari dovrebbe mettere in allarme.

