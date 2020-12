Bassa, alta, magra, curvy, ogni donna ha il suo corpo che cerca di valorizzare con gli abiti più adatti.

Così, una donna di bassa statura cercherà di sembrare più alta, mentre una un po’ più in carne cercherà di apparire più snella.

Poco importano il peso e l’altezza, ciò che conta è mettere in risalto i punti forti e nascondere quelli deboli.

Ma quale indumento è capace di farlo? Scoprirlo è il sogno di ogni donna.

Noi della Redazione abbiamo una risposta, più semplice di quanto si possa immaginare: i pantaloni a zampa.

Già, il pantalone a zampa di elefante che è tornato di moda solo recentemente. Il jeans a sigaretta ha lasciato il posto a questo grande ed intramontabile classico che tante donne amano da sempre.

Ma perché questi pantaloni sono adatti ad ogni fisico? Scopriamolo insieme.

Stanno bene con tutto

Eh sì, i pantaloni a zampa stanno bene con tutto. Con le sneakers, con i tacchi, con le décolletés, con gli stivali. Con una giacca, con un maglione, con una semplice t-shirt. Non importa che l’outfit sia elegante o sportivo, perché questi pantaloni riescono a risaltare anche la scarpa più anonima.

Ecco perché le donne di ogni età scelgono la zampa per ogni evento, dal colloquio di lavoro alla cena con le amiche.

Verbo imperativo: slanciare

I pantaloni a zampa slanciano. Proprio per questo motivo le donne di bassa statura e un po’ curvy li adorano. Ancor di più se a mezza vita: in questo caso non soltanto si evidenziano le gambe, ma anche il punto vita. Chi ha un corpo formoso potrà valorizzare le proprie curve e addirittura trasformare i punti di debolezza in punti di forza.

Tra l’altro, la mezza vita non stringe troppo sui fianchi ed evita il brutto effetto salsicciotto.

Effetto “Wow”

Si provi ad indossare un jeans largo da metà gamba in giù con una giacca ed un paio di décolletés di media altezza. A qualunque età ed in qualsiasi contesto, l’effetto sarà strabiliante. Questi pantaloni sono adatti ad ogni fisico: provare per credere.