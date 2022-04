È incredibile come questo ingrediente naturale faccia miracoli per un bucato morbido e profumato

Spesso in casa troviamo degli ingredienti inaspettati che potrebbero aiutarci a pulire in modo naturale. Infatti, alcuni prodotti chimici sono davvero efficaci, ma a volte sono anche aggressivi. Nel caso del bucato, ad esempio, prodotti come la candeggina rimuovono le macchie, ma a quale prezzo? A lungo andare infatti potrebbero stressare eccessivamente il tessuto e, a contatto con la pelle, potrebbe rischiare anche di irritarla. Ecco perché in molti cercano delle soluzioni naturali altrettanto efficaci e che rispettino la salute e l’ambiente. Vediamo quale ingrediente potrebbe venirci in aiuto quando accendiamo la lavatrice.

Un unico, economico ingrediente per molti utilizzi

Quando mettiamo i capi in lavatrice l’obiettivo è di vederli poi uscire puliti, profumati e disinfettati, mantenendo il loro colore brillante. Per questo, solitamente, compriamo diversi prodotti, ciascuno con una funzione specifica. Potremmo però ottenere un risultato soddisfacente anche con un singolo prodotto naturale. Si tratta del borace, un composto del boro sotto forma di polvere bianca. Utilizzato sin dall’antichità, è incredibile come questo ingrediente possa risolvere tanti problemi comuni in casa, e non solo.

Innanzitutto, avrebbe proprietà antisettiche che lo rendono efficace per disinfettare capi e superfici. Fa parte, infatti, di molti detersivi e detergenti, perché riuscirebbe ad eliminare lo sporco senza irritare o seccare la pelle. Il borace viene anche utilizzato come decalcificante e potrebbe quindi ridurre i residui di calcare intrappolati nei tessuti, rendendoli più morbidi. Lo stesso accade con le tracce di sapone e i cattivi odori, anche se scegliere la temperatura adatta ad ogni tessuto aiuterebbe. Non solo, ma riuscirebbe anche a disinfettare i capi e a rimuovere anche le macchie più ostinate grazie al suo pH acido. Infine, potremmo utilizzare il borace anche per liberarci di insetti ed erbacce.

È incredibile come questo ingrediente naturale faccia miracoli per un bucato morbido e profumato

Quando si tratta di pulire le superfici della casa, sarà sufficiente aggiungere un cucchiaio di borace a mezzo litro d’acqua. Dopodiché applichiamolo con una spugna, risciacquiamo e facciamo arieggiare la stanza, come dovremmo fare dopo ogni pulizia. In buona sostanza, il suo utilizzo sarebbe molto simile a quello del bicarbonato di sodio.

Invece, per lavare i panni dovremmo metterne mezzo misurino insieme al detersivo. Possiamo metterlo nell’apposito cassetto o direttamente nel cestello. Il borace è piuttosto facile da ottenere, dal momento che possiamo trovarlo nelle drogherie, nei supermercati, nei negozi di prodotti naturali e persino nelle farmacie.

Lettura consigliata

Liberiamoci di questo inquietante insetto che potrebbe vivere nei nostri letti