Fin troppo spesso ci è capitato di estrarre dalla lavatrice dei capi che hanno perso il loro colore originale. Questo succede soprattutto coi bianchi, particolarmente suscettibili alle alterazioni di colore.

Eppure, potremmo vederli rinascere grazie a un solo economico prodotto. Grazie ad esso federe, lenzuola, magliette e tende ritroveranno il loro bianco brillante e saranno anche morbidi e igienizzati a fondo.

Insomma, chi è stanco di vedere ingiallire i propri bianchi, non ha bisogno di comprare tanti prodotti specifici. Pare, infatti, che uno sia più che sufficiente.

Non solo il bicarbonato

Solitamente, quando si parla di prodotti alternativi per la pulizia della casa, il bicarbonato di sodio regna sovrano. In effetti, è un prodotto molto versatile e delicato che ci permette, ad esempio, di pulire il WC in un solo gesto o di assorbire l’umidità.

C’è un altro prodotto che, però, fa parte della sua famiglia e si tratta del percarbonato di sodio. In realtà, questa sostanza è già presente in molti detersivi perché considerata sicura ed efficace.

Quando la acquistiamo in purezza appare sotto forma di polvere bianca e possiamo utilizzarla sia per lavare in lavatrice che per il lavaggio a mano. Non solo rimarremo sorpresi dai risultati eccellenti, ma pulire i nostri capi diventerà così un processo meno inquinante per l’ambiente.

Chi è stanco di stendere bianchi spenti e ingialliti non ha ancora provato questo potente prodotto sbiancante

Qualunque sia la causa dell’ingiallimento dei nostri capi, il percarbonato potrebbe venirci in aiuto. Questo, infatti, ci permetterà di igienizzare i nostri capi e di dargli nuova vita grazie alla sua profonda azione sbiancante.

Possiamo utilizzare il percarbonato mettendo la polvere direttamente in lavatrice o lasciandola in ammollo in acqua calda, dove poi immergeremo i vestiti.

Infatti, non tutti i capi sono adatti al lavaggio in lavatrice con percarbonato. Questo perché il prodotto si attiva a temperature superiori ai 50°C e non è quindi adatto ai capi delicati, come lino, seta e lana. Dopotutto, se non intendiamo rovinarli, ogni tessuto ha una temperatura specifica adatta al lavaggio.

Per trovare il percarbonato basterà recarsi nei supermercati più forniti o nei negozi di prodotti naturali. Ricordiamoci, però, che nonostante questo sia meno inquinante e irritante della candeggina, dovremmo comunque tenere il percarbonato lontano dagli occhi e dalla portata dei bambini.

