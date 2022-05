Per le nostre nonne la grande rivoluzione è stata l’arrivo della lavatrice in tutte le case. Oggi tutti possono godere di un’altra innovazione che facilita molto la vita domestica, l’asciugatrice. Dopotutto, non tutti hanno il lusso di possedere una zona esterna in cui stendere al sole. In ogni caso, poi, stendere e raccogliere i panni richiede tempo e lo stendino occupa spazio prezioso.

Insomma, oggi l’asciugatrice rappresenta un investimento molto utile. Eppure, non sempre le cose vanno come devono e ci ritroviamo dei panni con uno strano odore di umido. Alla radice potrebbero esserci questi comuni errori con l’asciugatrice che ci privano del piacevole profumo di vestiti e lenzuola appena lavate.

Cosa mettere

Nonostante sia molto utile, non dovremmo utilizzare l’asciugatrice in modo indiscriminato. Ci sono, infatti, dei tessuti che non sono adatti a un’asciugatura ad alte temperature. Se ci provassimo, finiremmo solo per rovinarli e accorciarne la vita.

Non dovremmo mettere in asciugatrice pelli e pellicce, sia vero che eco. Stesso dicasi per il lattice, la pelle scamosciata e la gomma. In più, evitiamo di asciugare in questo modo anche capi delicati come lana e seta.

Questi comuni errori con l’asciugatrice ci impediscono di avere un bucato sempre profumato

Innanzitutto, evitando di caricare eccessivamente l’asciugatrice evitiamo anche che i capi rimangano umidi. Questo può essere un problema soprattutto se non li togliamo subito dal cestello, perché così si crea quella fastidiosa puzza di umido.

Bisogna considerare anche che la manutenzione dell’asciugatrice è importante tanto quella della lavatrice. Dobbiamo infatti pulirla regolarmente per evitare la formazione di muffa e l’accumulo di umidità. Per evitare che questo accada è anche buona pratica lasciare sempre lo sportello dell’asciugatrice aperto.

Accertiamoci anche che lo scarico di condensa dell’acqua sia svuotato dopo ogni utilizzo e che non sia difettoso. Se sentiamo invece un odore di bruciato, la causa potrebbe essere il filtro rotto.

Comunque, un buon trucco per assicurarci un bucato profumato può essere inserire un profumatore fai da te insieme ai capi. Possiamo usare un tessuto vecchio, come un piccolo asciugamano e versarci sopra qualche goccia di olio essenziale. Potremmo, ad esempio, sfruttare l’aroma dell’olio di lavanda, limone o gelsomino. Cerchiamo comunque di usare oli di origine 100% naturale. Ricordiamoci anche di bagnare leggermente il tessuto scelto prima dell’uso.

