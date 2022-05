In questo periodo tutti cercano di risparmiare in ogni ambito della vita di tutti i giorni. Che si tratti della benzina o della bolletta della luce, tutti sono alla ricerca dei metodi per spendere di meno per queste cose.

Un altro ambito su cui possiamo risparmiare è sicuramente la spesa. Non si tratta necessariamente di diminuire le quantità, anche se dovremmo sicuramente evitare gli sprechi. Questo, infatti, non si traduce solo in uno spreco di risorse per il pianeta ma anche del nostro stipendio. Fortunatamente, seguendo pochi semplici consigli possiamo arrivare a spendere anche 20 euro alla settimana senza rinunciare alla salute.

Allo stesso modo è importante essere coscienti delle strategie messe in campo dai supermercati per spingerci a spendere di più.

Marketing e comportamento umano

Potremmo non pensarci, ma dietro a molte scelte fatte dai grandi supermercati potrebbe esserci una logica stringente. Infatti, spesso veniamo accolti dal settore dell’ortofrutta perché esteticamente piacevole, cosa che ci predispone a spendere. Questa è solo una delle tante strategie di marketing applicate ai supermercati.

La musica potrebbe essere veloce in momenti di ressa per velocizzare gli acquisti e spingerci a scegliere i prodotti più in fretta, senza confrontare i prezzi. La musica lenta, invece, ci incoraggia a spendere più tempo nel supermercato, cosa che spesso porta il carrello a riempirsi più del necessario.

Addirittura, il pavimento bianco comunica pulizia e la luce che riflette ci porta a rivolgere lo sguardo solo agli scaffali. Questo potrebbe distoglierci dai prodotti più convenienti.

Pochi sanno che il cibo più buono e conveniente si trova in questa zona del supermercato

Per trovare i prezzi più convenienti di un determinato alimento possiamo fare largo affidamento sui volantini. Dobbiamo, però, essere disposti ad aggiustare il menù in base alle promozioni o a visitare più supermercati.

Se poi notiamo un nuovo prodotto in commercio e dopo averlo provato scopriamo di esserne entusiasti, spesso è meglio farne scorta. Infatti, i prodotti vengono lanciati sul mercato spesso a prezzi favorevoli e con una qualità più alta, rispetto a quando hanno già stabilito un discreto pubblico.

Attenzione, però, perché pochi sanno che il cibo più buono potrebbe nascondersi lontano dalla nostra vista. Si tratta degli scaffali più in basso, vicino al riflesso del pavimento e nascosti dai carrelli. In più, non essendo all’altezza degli occhi siamo naturalmente meno portati a guardare in quella zona. Ecco perché qui potrebbero nascondersi i prodotti più convenienti.

Lettura consigliata

Non tutti sanno che questi tipi di frutta e verdura molto comuni sarebbero pieni di pesticidi