Questa carbonara rivisitata potrebbe ridurre colesterolo e trigliceridi sostituendo uovo e guanciale

La carbonara è un piatto goloso che il resto del Mondo ci invidia. Eppure, non si può certo definire un pasto leggero. Ecco perché rivisitarla ogni tanto potrebbe essere una buona idea, soprattutto per la linea e la salute.

Se sostituiamo la crema di uovo e pecorino con una crema di ceci e zafferano, otterremo una consistenza e un colore simili. Non solo, ma i ceci sarebbero anche utili per ridurre i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue. Senza contare che contengono anche omega 3, salutari per il cuore.

Ingredienti

200 g di spaghetti;

100 g di speck;

200 g di ceci in scatola;

1/2 scalogno;

1 bustina di zafferano;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe;

pecorino grattugiato.

Cominciamo mettendo a bollire una pentola con dell’acqua in cui cuoceremo la pasta. Nel frattempo ci occuperemo del condimento. Tritiamo finemente lo scalogno e mettiamolo in una padella antiaderente insieme a un filo d’olio. Lasciamolo imbiondire a fiamma media per poi aggiungere i ceci scolati. Se preferiamo evitare di utilizzarli in scatola, dovremmo seguire il procedimento classico.

In realtà, i ceci sono già cotti, si tratta solo di riscaldarli e ammorbidirli ulteriormente. Aggiungiamo un mestolo d’acqua e mettiamo anche la polvere di zafferano. Continuiamo la cottura per pochi minuti distribuendo il colore e il sapore dello zafferano su tutti i legumi. Poi, trasferiamo tutto in un frullatore e azioniamolo. Continuiamo a lavorare gli ingredienti in questo modo finché non avremo ottenuto una pasta uniforme. Se vogliamo, possiamo conservare una piccola parte dei ceci per aggiungere un po’ di croccantezza alla pasta. In ogni caso, riusciremo ad ottenerla comunque grazie allo speck. Tagliamolo a tocchetti e mettiamolo in una padella antiaderente insieme a un filo d’olio. Cuociamo la carne per qualche minuto sino a che non sarà diventata bella croccante.

Terminiamo la preparazione di questa buonissima pasta

Quando l’acqua bolle, inseriamo la pasta e cuociamola al dente. Poi, conserviamo 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura e trasferiamo la pasta in padella. Aggiungiamo la crema di ceci ed, eventualmente, quelli che abbiamo tenuto da parte e che sono rimasti interi. Versiamo in padella 1 cucchiaio di acqua di cottura e facciamo amalgamare il tutto con un mestolo. L’effetto che vorremo ottenere è una pasta ricoperta da una crema morbida e senza grumi simile a quella della carbonara. Aggiustiamo di sale e pepe e concludiamo l’opera con del pecorino grattugiato.

Questa carbonara rivisitata potrebbe essere la svolta per i nostri pranzi in compagnia senza volersi appesantire troppo.

