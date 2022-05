Quando siamo alla ricerca di un piatto o un manicaretto sfizioso per pranzo, cena o merenda, il panino può spesso essere una valida alternativa. Chi ha detto, però, che ci dobbiamo accontentare del classico sandwich con formaggio e prosciutto? Con un po’ di fantasia possiamo realizzare velocemente del pane da cuocere in padella e un ripieno da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Manzo punta di petto 1350 g;

acqua 900 g;

farina di mais bianco precotto 320 g;

cipolle 350 g;

aglio 1 spicchio;

peperoni rossi 350 g;

rum 40 g;

avocado 2;

Edamer 120 g;

succo di lime 1;

olio extravergine d’oliva 3 cucchiai;

olio di semi di mais 1 cucchiaio;

paprika affumicata 1 cucchiaio;

cumino in polvere 1 cucchiaio;

prezzemolo q.b.;

sale fino 2 cucchiai;

pepe nero 1 cucchiaio.

È molto più di un panino grazie a questa ricetta che ci porta in un viaggio intorno al mondo

Oggi prepareremo le arepas, un piatto tradizionale di Colombia e Venezuela, ma con molti ingredienti familiari. Cominciamo occupandoci del ripieno, massaggiando la punta di petto con un cucchiaio di sale, cumino, paprika e pepe. Lasciamo che la carne assorba i sapori per circa due ore fuori dal frigo.

Quando l’attesa sarà quasi del tutto terminata, tagliamo peperone e cipolla a cubetti piuttosto piccoli e mettiamo due cucchiai di olio extravergine d’oliva in una pentola. Quando sarà ben caldo, mettiamoci dentro la carne, donandola su tutti i lati a fuoco vivace.

Ora togliamo la carne e inseriamo cipolle, peperoni e rum. Facciamolo evaporare e reinseriamo la carne, aggiungendo anche 500 grammi d’acqua. Chiudiamo la pentola con il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa due ore e mezza.

Intanto, prepariamo il pane tipico delle arepas. In una ciotola mischiamo sale, 1 cucchiaio di olio di semi e il resto dell’acqua. Aggiungiamo, poi, la farina un poco per volta continuando a impastare con le mani. Il risultato sarà un impasto compatto e malleabile. Quindi, trasferiamolo sul piano da lavoro e dividiamolo in 8 parti. Con ognuna di queste realizziamo delle palle che poi schiacceremo raggiungendo uno spessore di circa 1 centimetro e mezzo.

È arrivato il momento di cucinare le arepas. Quindi, scaldiamo l’olio di semi in una padella antiaderente e adagiamoci sopra i nostri panetti. Facciamoli cuocere circa 5 minuti per lato a fiamma media o sinché non appariranno delle macchie più scure su ogni lato.

Ora torniamo alla carne, che sarà diventata talmente morbida che potremmo separarla con l’aiuto di due forchette. Aggiungiamo un po’ del brodo delle verdure e avremo tra le mani il ripieno perfetto, ma manca ancora qualcosa.

L’ultimo ingrediente

Quest’ultimo passaggio non è obbligatorio, ma aggiunge sicuramente una nota fresca al piatto. Dobbiamo infatti preparare il guacamole, un ingrediente estremamente semplice da preparare. Per farlo, mettiamo il ripieno degli avocado in una ciotola, aggiungiamo un cucchiaio d’olio d’oliva, il succo del lime e un pizzico di sale. Schiacciamo tutto con la forchetta ed ecco fatto.

Ora non ci resta che assemblare. Apriamo le arepas a metà, inseriamo al loro interno la carne, il guacamole, l’Edamer grattugiata e una manciata di prezzemolo.

Dopo un morso capiremo che questo è molto più di un panino, è una vera esperienza.

