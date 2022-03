Il momento di lasciare la nostra vecchia casa è arrivato e siamo alle prese con la lista delle cose essenziali. Magari è addirittura la prima volta che lasciamo casa dei genitori e stiamo andando a vivere da soli.

Questi momenti sono davvero fondamentali nella vita di ogni persona. Nuove abitudini, nuovi spazi, nuovo quartiere o nuova città. Prima di lanciarci in questa nuova esperienza, ci abbiamo pensato e ripensato. Forse proprio in questo momento stiamo valutando gli annunci e scartando eventuali truffe di case in realtà false.

Ma se invece abbiamo concluso già tutto e firmato il contratto d’affitto, si comincia con la lista delle cose necessarie. In un attimo ci ritroviamo con tanti oggetti e tante voci, che subito ci mettiamo le mani ai capelli. Così tante cose che probabilmente neanche ci serviranno mai o che comunque non sono essenziali adesso.

Cosa comprare e cosa non può mancare in una casa nuova quando ci si trasferisce o si va a convivere

L’importante è avere le cose essenziali per cominciare e non spendere subito una fortuna. Sicuramente questa lista può variare a seconda delle esigenze personali, certo. Oltre al fatto che potremmo aver affittato una casa già arredata completamente.

L’aspirapolvere non può mancare

È probabilmente una delle cose a cui non si può rinunciare, già da subito. Possiamo provare con scopa e paletta, ma l’aspirapolvere è essenziale anche per la prima pulizia. Soprattutto se la casa è stata già abitata precedentemente. Anzi, se siamo maniaci del pulito potremmo anche valutare l’acquisto di un aspirapolvere a vapore.

Posate, piatti e bicchieri

Meglio acquistarne di nuovi, soprattutto se in casa non c’è la lavastoviglie. Per quanto possano essere puliti, sono sempre stati lavati a mano. Un’altra cosa che serve assolutamente in cucina e a cui non pensiamo mai sono gli strofinacci. Difficilmente ne troveremo qualcuno, e nel momento del bisogno ci pentiremo di non averli comprati subito.

Ovviamente tovaglie e biancheria da letto, compresa la biancheria da bagno. Ma non servono mille corredi, bastano 2 paia, al massimo 3 nel caso avessimo ospiti. A rotazione ne utilizzeremo uno e l’altro sarà al lavaggio.

Per finire, la macchina del caffè. Che sia moka o macchina espresso, il caffè non può mai mancare in una nuova casa. Meglio comprarla nuova, soprattutto se si sceglie la moka. Dopo anni di utilizzo si può rovinare e il sapore del caffè non sarà mai buono.

Quindi, ecco cosa comprare e cosa non può mancare come si mette piede in una casa appena affittata. Se stiamo pensando di cambiare casa facciamo sempre attenzione a controllare alcune informazioni essenziali. Così eviteremo brutte sorprese una volta entrati e non ci troveremo con spese e consumi altissimi.

Approfondimento

Ecco perché secondo le credenze popolari sarebbe meglio evitare di traslocare in questo mese