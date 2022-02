I truffatori ne sanno sempre una più del diavolo. Con il passare degli anni le abilità di questi malintenzionati diventano sempre più affinate. Per questo diventa sempre più difficile capire quando si tratta di annunci o comunicazioni falsificate.

Ne sono un esempio lampante le varie mail o SMS di phishing che riceviamo continuamente. Gli hacker in questi casi tentano di raggirarci e convincerci a cliccare su link falsi. Quindi è sempre bene fare attenzione quando si ricevono messaggi di questo tipo. Finti pacchi in giacenza, multe da pagare o tasse arretrate completamente inesistenti. Non clicchiamo mai sui link contenuti in messaggi o email anche se il testo ci sembra realistico.

Qualche suggerimento su come potremmo difenderci dalle truffe di annunci di affitto falsi e non farci fregare soldi o dati personali

Abbiamo già parlato di come proteggere le carte di credito e fare attenzione agli acquisti online. Ma come fare a capire se è una truffa quando si tratta di annunci immobiliari?

Troppo bello per essere vero

Si sa la ricerca di una nuova casa che sia per un affitto o da acquistare è sempre stressante. Infiniti annunci da controllare, costi da valutare e spese varie da includere nel prezzo. Per provare a risparmiare controlliamo anche gli annunci di privati sui siti più conosciuti online.

Gli annunci online hanno il vantaggio di permetterci di ispezionare anche le foto dell’ipotetico appartamento. Dopo centinaia di immagini di pavimenti sgangherati, letti non inclusi o forni completamente assenti si arriva stremati. Ed è proprio su questo contano i truffatori quando caricano l’annuncio esca di una casa praticamente perfetta.

Tutto nuovo, tutto incluso e anche posto auto o garage ad un prezzo super conveniente. È qui che deve scattare l’allarme, la caparra più alta da trasferire subito. Un trucco che utilizzano per rubarci i soldi e sparire completamente. In genere la scusa più comune è che si trovano all’estero e quei soldi servono per bloccare la casa.

Quali trucchi usare per capire se è una truffa

Come abbiamo già detto, se è troppo bello e perfetto chiediamoci perché costa così poco. Anche se alla richiesta di informazioni comunicano che sono all’estero e l’appartamento non è visitabile.

Controllare sempre il testo della mail, insospettirsi se è troppo perfetto e c’è solo qualche frase sgrammaticata. In genere lo fanno per sembrare stranieri che hanno vissuto effettivamente in Italia.

Un altro campanello d’allarme è quando chiedono troppe informazioni personali. Ad esempio, situazione lavorativa, documenti o addirittura l’IBAN del conto. Per non parlare poi della richiesta di pagamento su una ricaricabile e quindi non un pagamento tracciabile.

Dunque ecco qualche suggerimento su come difenderci dalle truffe di appartamenti troppo belli per essere veri. In generale è sempre bene diffidare davanti a foto troppo perfette e arredamento curato ad un prezzo stracciato. Meglio accertarsi con una veloce ricerca se si tratta di foto false o prese da altri annunci usando Google Immagini. Purtroppo i malintenzionati provano a truffare sempre più persone quindi è probabile trovare lo stesso annuncio in altre città.

