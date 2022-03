Chi non è mai stato vittima di una truffa può considerarsi fortunato. Infatti, con l’imperante processo di digitalizzazione che tutti stiamo vivendo, le trappole virtuali diventano sempre più difficili da riconoscere. La maggior parte delle persone pensa che si tratti di problemi che si possono verificare solo nel mondo online. Infatti, spesso questo genere di phishing lo si può trovare sia nella navigazione che sulla propria email.

Per questo abbiamo già spiegato quali sono i modi più efficaci per difendersi anche quando certe comunicazioni sembrano provenire da degli enti sicuri e affidabili. Però a volte i raggiri prendono piede anche in spazi considerati più intimi, come ad esempio il proprio registro chiamate oppure l’area dei messaggi. Questi, infatti, possono risultare più pericolosi. Basta infatti una semplice telefonata per svuotarci i conti correnti e per installare delle “app vampiro”. Scopriamo insieme come evitare queste spiacevoli situazioni.

I prefissi che spesso risultano incriminati

Naturalmente il meccanismo che andremo a spiegare può avvenire più o meno in qualsiasi circostanza. Però è già meglio diffidare da principio quando si tratta di chiamate provenienti da paesi esteri, specialmente extraeuropei. Questo fattore dovrebbe già metterci in allarme, a meno che non aspettiamo un contatto del genere. I prefissi a cui prestare particolare attenzione sono i seguenti:

+216, proveniente dalla Tunisia; +373, prefisso della Moldavia; +383, prefisso del Kosovo; +44, proveniente dal Regno Unito; +53, numero tipicamente cubano.

Basta una semplice telefonata per svuotarci i conti correnti e per attivare dei servizi che vampirizzano montagne di soldi

Generalmente, questo avviene con delle chiamate normali. Riceviamo una telefonata da un numero che non conosciamo e automaticamente rispondiamo. Dall’altra parte si sente il silenzio e poi le comunicazioni vengono interrotte. Molti, dopo questo scenario, sono tentati di richiamare. La dinamica quindi si ripropone uguale oppure scatta una fastidiosa segreteria. Il nostro tentativo di metterci in contatto con un potenziale sconosciuto potrebbe costarci molto caro.

Infatti, la chiamata viene considerata “a tariffa speciale” e per ogni secondo trascorso viene a costare molto. Ma non finisce qui: si potrebbero anche installare dei servizi a pagamento. Quindi, in sintesi, è meglio non rispondere a numeri strani e poi cercarli online prima di richiamare. Ci sono infatti tante pagine che danno un’idea del tipo di intenzione che si cela dietro a queste telefonate.

