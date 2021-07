Sia che si tratti di affittare un nuovo appartamento o comprare casa, ci sono delle cose fondamentali da controllare. Se la zona è tranquilla, se ci sono servizi nei pressi della nuova casa, fermate degli autobus, posti auto o garage. Poi si passa all’appartamento in sé. Si controlla la posizione delle stanze, luminosità, classe energetica, impianti vari. E poi si controlla che la casa sia davvero di nostro gusto, oltre al fatto che sia nel nostro budget. Ma spesso ci si dimentica di controllare una cosa essenziale.

Controllo classe energetica e impianti

Sia che si voglia prendere in affitto che acquistarla, classe energetica e impianti richiedono un controllo. In questo modo potremo farci un’idea dei consumi. E soprattutto se è necessario o no intervenire sugli impianti, sia che si tratti di quello elettrico che di riscaldamento. Una cosa è cambiare un calorifero o modificare una presa non funzionante. Un’altra è rifare tutto l’impianto.

Per evitare brutte sorprese prima di affittare o comprare casa controlliamo questa cosa

Ma spesso, soprattutto quando si affitta una casa, non si controlla una cosa fondamentale. Stiamo parlando della caldaia. La caldaia è indispensabile per il riscaldamento e l’utilizzo dell’acqua calda. In base agli accordi presi con il proprietario di casa, la manutenzione può essere a nostro carico. E se ci sono interventi da fare potrebbero costarci anche un bel po’ di soldi. Quindi, quando visitiamo un appartamento, chiediamo di vedere la caldaia.

Se possibile, chiediamo il libretto, così da controllare gli interventi effettuati. Vediamo se è ancora in garanzia o se è un modello ormai datato. Controlliamo se ci sono danni o perdite. E se le utenze non sono collegate, chiediamo al proprietario di informarci se hanno effettuato interventi in precedenza. Sostituire o riparare una caldaia può essere molto costoso. E non sempre il proprietario di casa si fa carico della spesa.

Quindi, per evitare brutte sorprese prima di affittare o comprare casa controlliamo questa cosa. Ricordiamoci sempre di dare un’occhiata alla caldaia. La casa può sembrarci stupenda e anche ristrutturata, ma non sempre gli impianti sono stati aggiornati.

