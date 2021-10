Le credenze popolari e le varie superstizioni sono molto radicate nel nostro Paese. Non solo cose o gesti che portano sfortuna, ma anche i numeri fortunati o le piante che porterebbero soldi. Come non pensare al tronchetto della felicità, al quadrifoglio o anche alla Pachira aquatica della tradizione giapponese. Ogni cultura è legata a superstizioni che nel dubbio meglio non mettere alla prova.

Infatti, anche la persona dalla mente più logica e scientifica delle volte preferisce non sfidare la fortuna. La lista delle credenze popolari è davvero lunga e può variare in base alla zona in cui ci troviamo. Tra le più famose però c’è sicuramente il non passare sotto le scale. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo “Perché secondo le credenze popolari passare sotto una scala porta sfortuna?” O i 7 anni di sfortuna se si rompe uno specchio, ma forse non tutti sanno che esistono delle credenze legate anche al trasloco.

Ecco perché secondo le credenze popolari sarebbe meglio evitare di traslocare in questo mese

Secondo la tradizione ci sarebbero dei giorni e dei mesi assolutamente da evitare. Il giorno più classico è sicuramente il 13, di qualunque mese. Questo giorno è legato alla religione Cattolica, nello specifico all’Ultima Cena. Se non vogliamo attirare la sfortuna meglio non traslocare il 13.

Ma non solo, attenzione anche al giorno della settimana. Un famoso detto afferma “Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte e non si dà inizio all’arte”. Il Martedì e il Venerdì sarebbero giorni da evitare per sposarsi, partire o dare inizio a qualsiasi attività. Quindi anche cambiare casa o cominciare un nuovo lavoro potrebbe attirare energie negative.

Abbiamo visto il giorno del mese, i giorni della settimana e ora parliamo del mese. Secondo alcune credenze popolari il mese da escludere per traslocare sarebbe Agosto. Questa credenza è legata alla coltivazione della terra di un tempo. Se si cambiava casa prima della fine delle mezzadrie significava che qualcosa di negativo ci era successo. Se il trasloco avveniva prima dell’11 Novembre, giorno di San Martino, avevamo perso il lavoro o avevamo subito qualche disgrazia.

Ma secondo alcune tradizioni soprattutto del Sud Italia il mese da evitare sarebbe un altro, proprio Novembre. Questo mese è per eccellenza il mese dedicato ai defunti e cambiare casa attirerebbe spiriti negativi. Nel mese di Novembre si dovrebbero solo onorare i nostri cari che ormai non ci sono più.

Insomma, ecco perché secondo le credenze popolari sarebbe meglio evitare di traslocare in questo mese. Se siamo superstiziosi meglio considerare queste credenze popolari e munirci di ferro di cavallo e cornucopie nella nuova casa. Attirare un po’ di fortuna e scongiurare energie negative con qualche oggetto non fa male a nessuno.

