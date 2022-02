Si dice che benessere comincia dal mattino e sembra proprio essere una grande verità. Cominciare la giornata in modo sano, col carburante giusto potrebbe essere il primo passo per ridurre il rischio di numerose malattie pericolose per la salute. Come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari. Fornire al nostro organismo gli alimenti giusti già di buon mattino consente di non essere colti da attacchi di fame fino al pranzo.

Secondo uno studio saltare la colazione potrebbe incidere negativamente sulla salute del cuore, ma cosa bere a colazione invece del solito caffè o tè?

Le opzioni sono davvero tante grazie agli innumerevoli prodotti offerti dalla natura. Ad esempio, si potrebbe preparare un ottimo concentrato di banane e mirtilli, ricco di proprietà nutritive.

La scelta migliore per assicurarsi prodotti freschi e genuini è seguire la stagionalità degli alimenti. Grazie alla generosità della natura, potremmo fornire al nostro organismo tutte le vitamine e le sostanze di cui ha bisogno. Tra i frutti di questo periodo che potremmo inserire nel menù della nostra prima colazione, vi è l’agrume per eccellenza, dal sapore incredibilmente gustoso, l’arancia.

Cosa bere a colazione invece del tè o caffè che aiuterebbe contro pressione alta, colesterolo e diabete

Esistono tante varietà di arance, ma sono tutte incredibilmente succose e ricche di vitamine. Tra queste, spicca per l’elevato contenuto di antocianine, l’arancia rossa. Queste sono sostanze molto importanti per l’organismo, in quanto svolgono diverse funzioni protettive. In particolare, hanno capacità antiossidante, antinvecchiamento, antiinfiammatoria e anti radicali liberi.

L’arancia rossa è un’ottima fonte anche di fibre, di vitamina A, C, B1, B2 e K e di calcio. Grazie al contenuto di antocianine, in particolare cianidina, sembrerebbe che possano ridurre il colesterolo cattivo, prevenire l’obesità e tenere sotto controllo il diabete. Inoltre la cianidina potrebbe anche proteggere la salute dello stomaco, della vista, i globuli rossi e i vasi sanguigni.

Pertanto se non sappiamo cosa bere a colazione invece del solito caffè, potremmo scegliere una ricca spremuta a base di arancia rossa, limone e curcuma.

Ci occorrerà un frullatore, un’arancia rossa sbucciata, succo di limone (un cucchiaio) e due o tre fettine di curcuma fresca. Inseriamo tutti gli ingredienti nel mixer e frulliamo tutto insieme fino ad ottenere un liquido omogeneo. A questo punto, non ci resta che lasciarsi coccolare dal nostro mix e tenere lontane tantissime malattie e disturbi.

