Non sempre abbiamo voglia di metterci ai fornelli e preparare dei piatti elaborati. Tra il lavoro e le dinamiche familiari, la sera o il fine settimana abbiamo solo voglia di rilassarci. Questo, però, non vuol dire rinunciare al gusto e ad un piccolo sfizio post pranzo.

Infatti, le ricette dei dolci che forniremo nelle prossime righe, sono davvero molto semplici. Non hanno bisogno della cottura in forno e necessitano solo di pochi ingredienti.

Niente forno e pochi ingredienti per questi 2 dolci al cioccolato facili e veloci che si sciolgono in bocca

Le 2 ricette che stiamo per fornire si preparano davvero in un lampo.

Partiamo dalla prima e da un golosissimo tronchetto di gelato alla stracciatella e cioccolato.

Questo dolce freddo è ottimo sia d’estate ma anche in inverno e non necessita di una lunga preparazione.

Ingredienti:

500 ml di panna fresca;

250 g di latte condensato;

100 g di gocce di cioccolato;

granella di nocciole q.b.;

cioccolato fondente q.b.

Procedimento

Iniziamo la ricetta rivestendo la teglia che utilizziamo per i plumcake con della pellicola per alimenti. In una ciotola, montiamo la panna fredda di frigo e aggiungiamo il latte condensato. Amalgamiamo delicatamente dal basso verso l’alto e uniamo le gocce di cioccolato. Versiamo tutto nella teglia e lasciamo raffreddare in freezer per almeno 5 ore. Una volta trascorso questo tempo, estraiamo il tronchetto e adagiamolo su un piatto di portata. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato e utilizziamolo per decorare la superficie del dolce. Aggiungiamo la granella di nocciole e il dolce è pronto.

Mousse al cioccolato e granella di nocciole

La mousse è una crema molto golosa che si prepara in pochissimi minuti e con solo 2 ingredienti. Una vera delizia per il palato, molto amata sia dai bambini che dagli adulti.

Ingredienti:

450 ml di panna fresca;

300 g di cioccolato fondente;

granella di nocciole q.b.

Procedimento

Questa ricetta è davvero molto semplice. Tritiamo il cioccolato fondente, versiamolo in un pentolino con 50 ml di panna e lasciamo sciogliere. Nel frattempo montiamo la panna, ben fredda di frigo.

Trasferiamo il cioccolato in una ciotola e lavoriamolo con le fruste. Aggiungiamolo poco alla volta alla panna, cercando di amalgamare gli ingredienti dal basso verso l’alto e aggiungiamo le nocciole tritate.

Niente forno e pochi ingredienti per questo dolce al cucchiaio pronto in pochi minuti. Possiamo gustare la mousse appena pronta o lasciare che si raffreddi in frigorifero per qualche minuto.

Approfondimento

Bastano pochi passaggi per preparare questi biscotti a forma di cuore ricoperti di cioccolato e cocco