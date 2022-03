La nostra casa è colma di oggetti, a cui non prestiamo spesso la giusta attenzione. Infatti, delle volte non ci rendiamo neanche conto di quanto alcuni elementi, presenti nel nostro appartamento, possano avere un valore diverso da ciò che immaginiamo. Concentriamoci per un attimo sui libri. I nostri scaffali sono pieni di opere, romanzi e gialli che abbiamo letto e riletto più volte. Ma molti di noi non si sono mai fermati a pensare che forse, informandoci in modo approfondito, alcuni dei volumi che abbiamo potrebbero valere più di quello che sembra. Ci sono, infatti, alcune edizioni di determinate opere che all’asta potrebbero essere vendute a cifre davvero alte.

Libri che valgono una fortuna, ecco alcuni volumi che potrebbero davvero farci mettere da parte grandi somme di denaro

Per capire se siamo tra i fortunati a possedere dei volumi di valore, tutto ciò che dobbiamo fare è informarci. Capire, infatti, quali siano le opere che possono essere rivendute a cifre alte è il primo passo da compiere. E di alcuni volumi, tra l’altro, avevamo anche già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato un volume nello specifico che potrebbe davvero farci guadagnare una fortuna. Ma non è finita qui. Infatti, anche in un altro articolo avevamo evidenziato il valore incredibile di un libro piuttosto raro e antico che potrebbe cambiarci la vita. Oggi continuiamo la lista dei libri di valore, vedendo un altro volume che molti sicuramente conoscono già.

Corriamo a vedere sulla nostra libreria se possediamo questo libro famosissimo che conosciamo tutti perché vale un mucchio di soldi

La maggior parte di noi, almeno una volta nella vita, ha avuto la fortuna di leggere I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. Questo vero e proprio capolavoro della letteratura ha segnato intere generazioni e fatto innamorare migliaia di lettori. Sicuramente, però, da oggi saremo ancora più legati a quest’opera. Infatti, sembra valga un mucchio di soldi. Nello specifico, ad avere un valore immenso è la prima edizione stampata nel 1477. Poco più di 12 copie al Mondo che potrebbero essere rivendute a cifre esorbitanti. Pare che una di queste sia stata messa all’asta per ben 7 milioni di euro. Dunque, corriamo a vedere sulla nostra libreria se possediamo la prima edizione de I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. Se dovessimo avere questo importantissimo cimelio, infatti, avremo davvero una buonissima ragione per cui gioire.

