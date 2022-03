Dopo aver raggiunto degli obiettivi rilevanti durante il setup scaduto fra il 7 e il 9 marzo, continuano ad affollarsi interessanti divergenze positive. Il peggio è passato? Potrebbe, e oggi Wall Street potrebbe dare un segnale rialzista.

Al momento, tranne smentita nei prossimi giorni, riteniamo che il minimo segnato nel giorno 7 marzo, possa candidarsi a diventare quello annuale. Tutto dipenderà dagli eventi che si profileranno nei prossimi giorni, come spiegato nel nostro quotidiano punto sui mercati.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 10 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.174,07

Nasdaq C.

13.129,96

S&P 500

4.259,52.

Oggi Wall Street potrebbe dare un segnale rialzista. Minimo annuale già segnato? Ecco cosa monitorare nel breve termine

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.458. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.180.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.946. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.838.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.209. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad alta volatilità ma potremmo essere vicini a un punto di svolta, e non neghiamo la possibilità che possa partire una fase direzionale rialzista di diversi punti percentuali.

Posizione di trading multidays in corso

Flat su Nasdaq C. e S&P 500. Sempre Short sul Dow Jones in corso dal 7 marzo.

Il titolo è da comprare oppure attendere?

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 356,77 in ribasso dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

La strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore ai 397,75, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 290,25 e poi 252,28 dollari. Tutto è rimasto invariato rispetto alla nostra analisi precedente e quindi si consiglia di attendere per acquisti sia di breve che di emdio lungo termine

